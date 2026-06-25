Zmysłowe perfumy na lato. Te zapachy pozostają z Tobą we wspomnieniach wakacji

MAX&Co. powstało w odpowiedzi na potrzeby nowego pokolenia klientów, poszukujących innowacyjnych formatów zakupowych. Od początku marka czerpała inspiracje nie tylko z wysokiej mody, ale także ze streetwearu i popkultury. Do dziś pozostaje marką nowoczesną, rozwijającą się wraz z rynkiem, zachowując przy tym zamiłowanie do koloru, designu i swobodnego stylu.

Wizja marki: Wspólnie inspirujemy i rozpalamy kreatywność oraz pewność siebie w każdej kobiecie.

Misja marki: Łamiemy zasady w kreatywny sposób, inspirując prawdziwą społeczność (Co. W logotypie to nawiązane do community, czyli społeczności) pełną odwagi i ciekawości, sprawiając, że moda staje się zabawą dla wszystkich.

Wartości marki:

Odwaga

Ciekawość

Wspólnota

MAX&Co. to nie tylko marka – to zaproszenie dla kobiet, aby odważnie wyrażały swoją siłę, radość i unikalny styl.

Nowa linia perfum MAX&Co. została stworzona w zgodzie z DNA marki – łączy nowoczesność, kreatywność i emocje. Kompozycje bazują na nieoczywistych składnikach: łączą nuty kwiatowe, owocowe i drzewne, tworząc nowoczesne i łatwe w noszeniu perfumy, innowacyjnym podejściu do tworzenia zapachów oraz zrównoważonym rozwoju.

Nazwy zapachów stworzył artysta Pietro Terzini, a każda kompozycja opowiada historię miłości i jej kolejne etapy:

She Is A 10 – idealna, wyjątkowa kobieta, zakochana, spełniona i pewna siebie

Good Vibes Don’t Lie – emocje nigdy nie kłamią, jesteś szczęśliwa i pełna optymizmu

Morning Can Wait – chwile szczęścia, które chcesz zatrzymać, jutro może zaczekać…

Zapachy zostały opracowane w technologii WELLMOTION™, która łączy naukę i emocje, tworząc kompozycje wpływające na samopoczucie – dodające energii, pewności siebie i poczucia komfortu.

SHE IS A 10 woda perfumowana

Nowoczesna interpretacja kobiecości zamknięta w energetycznej kompozycji. Zapach otwiera się świeżymi nutami włoskiej bergamotki i pomarańczy, które dodają lekkości i optymizmu. W sercu pojawia się soczysta truskawka połączona z delikatnym jaśminem, tworząc subtelnie kobiecy charakter. Całość otula miękka, zmysłowa baza z nutami piżmowymi i ciepłym akcentem drzewnym. Idealny dla młodej kobiety, która łączy elegancję z radosną energią. Zapach owocowo-kwiatowy.

ZAPACH IDEALNY DLA KOBIETY, KTÓRA Z ELEGANCJĄ I WDZIĘKIEM PODKREŚLA SWOJĄ NOWOCZESNĄ, PEŁNĄ RADOŚCI NATURĘ.

Zapach dostępny w sieci perfumerii Douglas i na douglas.pl

Dostępne pojemności: 50 ml, 100 ml

Autor: MAX&Co./ Materiały prasowe

MORNING CAN WAIT woda perfumowana

Zmysłowy i nieco tajemniczy zapach dla kobiet, które lubią wyróżniać się swoją indywidualnością. Otwiera się soczystymi nutami pomarańczy i mandarynki, które płynnie przechodzą w kwiatowe serce z jaśminem. Niespodziewany akcent kakao nadaje kompozycji głębi i oryginalności. Baza z nutami drzewnymi i piżmowymi tworzy ciepłe, długotrwałe wykończenie. To zapach dla kobiet odważnych, które celebrują każdą chwilę. Zapach bursztynowo-kwiatowy.

ZAPACH IDEALNY DLA WOLNEJ DUCHEM KOBIETY, KTÓRA Z PEWNOŚCIĄ SIEBIE I WDZIĘKIEM AKCEPTUJE SWOJĄ ORYGINALNOŚĆ.

Zapach dostępny w sieci perfumerii Douglas i na douglas.pl

Dostępne pojemności: 50 ml, 100 ml

Autor: MAX&Co. / Materiały prasowe

GOOD VIBES DON’L LIE woda perfumowana

Elegancka i świetlista kompozycja, która podkreśla naturalną pewność siebie. Początek zachwyca świeżością bergamotki i zielonym akcentem liści fiołka. W sercu rozkwita bukiet kwiatów – frangipani, osmantus i egzotyczna champaka – nadający zapachowi miękkości i kobiecego wdzięku. Baza z tonki i ciepłych nut piżmowych pozostawia na skórze przyjemny, otulający ślad. Doskonały wybór dla kobiety, która emanuje spokojną siłą i klasą. Zapach kwiatowo-piżmowy.

ZAPACH IDEALNY DLA NOWOCZESNEJ, MŁODEJ KOBIETY, KTÓRA EMANUJE PEWNOŚCIĄ SIEBIE I GRACJĄ.

Zapach dostępny w sieci perfumerii Douglas i https://www.douglas.pl/pl/b/maxco/b2422

Dostępne pojemności: 50 ml, 100 ml