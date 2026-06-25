Biedronka robi czyszczenie szaf i wyprzedaje letnie zapachy! Aromaty lata prawie jak za darmo. Jeden z najbardziej modnych zapachów kupisz za kilka złotych

Biedronka startuje z gorącą letnią promocją, oferując orzeźwiające perfumy idealne na upalne dni.

W dniach 25-30 czerwca możesz zgarnąć wybrane zapachy, w tym Miraculum Sugar Vanillia i Made in Lab Milky Matcha, z rabatem aż 60% na drugi produkt.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by odświeżyć swoją kolekcję – sprawdź, które kultowe kosmetyki objęto tą rewelacyjną obniżką!

Wielkie promocje w Biedronce. Letnie perfumy taniej o 60 proc.

Letnie zapachy rządzą się zupełnie innymi prawami niż te zimowe. W słoneczne i upalne dni chętniej sięgamy po orzeźwiające i owocowe nuty zapachowe. Perfumy na lato powinny być świeże, rześkie i pełne energii. Jeżeli wciąż nie znalazłaś swojego ulubionego zapachu na lato 2026 to koniecznie odwiedź sklepy Biedronki w dniach 25-30 czerwca. W sklepowe półki popularnego dyskontu wjechała bowiem wyjątkowa promocja - minus 60 proc. na kultowe kosmetyki, przy zakupie dwóch produktów. Obniżką objęte są wybrane artykuły, które znajdziesz w przygotowanych szafach wyprzedażowych.

W najnowszej promocji Biedronki znalazło się miejsce dla zapachów. rabatem minus 60 proc. objęto między innymi wodę perfumowaną Sugar Vanillia od polskiej marki Miraculum. To przepiękna propozycja dla wszystkich kobiet, które mają duszę romantyczki. Zapach ten jest ciepły, ale nie pudrowy i nie duszący. Świetnie pasuje osobom, które kochają słodkie i uniwersalne zapachy. Wanilia stanowi jeden z najpopularniejszych składników współczesnego perfumiarstwa. Jest słodka, ponadczasowa, ale jednocześnie bardzo klasyczna i nie sposób jej nie lubić. Sugar Vanillia od polskiej marki Miraculum to wyjątkowa kompozycja na lato pełne słodkości. Niech porwie Cię magia kolorowych cukierków sprzedawanych na odpustach oraz babcinych wypieków w domku na wsi.

Kolejnym interesującym zapachem w promocji Biedronki jest Made in Lab Milky Matcha. To propozycja dla osób, które lubią nowoczesne zapachy. Doskonale wpisuje się on w trend zapachów gourmand, które bazują nutach zapachowych inspirowanych jedzeniem. Made in Lab Milky Matcha stanowi idealny balans pomiędzy kremowością, a także orzeźwieniem. Słodka baza miesza się w wyrazistym i lekko cytrusowym wnętrzem. To zapach zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy lubią się wyróżniać i niebanalnie pachnieć.

Oba te zapachy znajdziesz w promocji Biedronki minus 60 proc. na kolejny produkt. Oprócz zapachów dostępne są w niej także kosmetyki marki Eveline Cosmetics oraz wybrane produkty Bielendy.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

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