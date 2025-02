Serum idealne po zimie. Rozświetla skóre oraz niweluje przebarwienia

Nowe Garnier Vitamin C+ serum na przebarwienia

Obecnie Garnier Vitamin C serum na przebarwienia jest międzynarodowym bestsellerem. Tytuł serum na przebarwienia nr 1 na całym świecie3 to dowód ogromnego zaufania oraz skuteczności, która przekonała do formuły miliony konsumentek. Niezbędny sprzymierzeniec w walce o zdrowo wyglądającą i promienną skórę teraz stał się jeszcze lepszy. Garnier Vitamin C+ serum każdego dnia może jeszcze lepiej pielęgnować cerę, która potrzebuje rozświetlenia i uwolnienia od przebarwień. Udowodniono klinicznie, że kosmetyk redukuje 70% przebarwień4.

Za efekt odpowiada udoskonalona formuła, w której kluczową rolę odgrywają 4 składniki:

WITAMINA C2 - pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

NIACYNAMID - kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

KWAS SALICYLOWY - delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

MELASYL™ - nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.

Skuteczność potwierdzona klinicznie:

Po 3 dniach skóra jest rozświetlona.

Po 8 tygodniach 70% mniej widocznych przebarwień.

Ogranicza nawroty przebarwień.

Dlaczego warto wybrać nową formułę serum Garnier Vitamin C+ zdaniem ekspertki?

Dotychczasowa formuła serum Garnier z witaminą C cieszyła się dużą popularnością ze względu na swoje właściwości rozjaśniające i antyoksydacyjne. Nowa odsłona tego kultowego produktu to jednak przełom w pielęgnacji skóry skłonnej do przebarwień. Kluczową różnicą jest zastosowanie Melasyl™ – innowacyjnego składnika, który działa bezpośrednio na mechanizm melanogenezy, hamując nadprodukcję melaniny już u źródła. W połączeniu z witaminą Cg Biotech, stabilniejszą i skuteczniejszą formą witaminy C, oraz kwasem salicylowym, nowa formuła działa wielokierunkowo: redukuje wszystkie typy przebarwień, wygładza skórę i przeciwdziała powstawaniu nowych zmian pigmentacyjnych.

Zwracam uwagę, że serum ma lekko żółty odcień, co wynika z obecności stabilizowanej witaminy C. Nie wpływa to na koloryt skóry i jej nie zażółca. Serum rekomendowane jest zarówno osobom z już widocznymi przebarwieniami, jak i pacjentom poddającym się terapiom dermatologicznym, np. laseroterapii lub peelingom chemicznym, w celu przedłużenia efektów zabiegowych. Może być stosowane codziennie, zarówno rano, jak i wieczorem, pod warunkiem jednoczesnej fotoprotekcji SPF 50+.

Podsumowanie korzyści dermatologicznych:

Redukcja widoczności przebarwień

Krótki czas do pojawienia się pierwszych efektów

Hamowanie nadmiernej melanogenezy u źródła dzięki Melasyl™

Zapobieganie nawrotom przebarwień

Działanie antyoksydacyjne i regenerujące skórę

Dla mnie nowa formuła serum to nowa era w leczeniu hiperpigmentacji – zarówno w pojedynkę, jak i jako nieodzowne wsparcie terapii gabinetowych, dbająca o zdrową, jednolitą i promienną skórę. Jednak nawet najlepsza formuła nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli nie będzie stosowana regularnie i zgodnie z zaleceniami – podsumowała dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog, członkini rady dermatologów Garnier.

Kompleksowa pielęgnacja z witaminą C w trzech krokach

Witamina C to składnik, który może być obecny w pielęgnacji na jej różnych etapach. Linia Garnier Vitamin C jest doskonałym potwierdzeniem tego, że przechodząc przez kolejne punkty codziennej rutyny wcale nie trzeba z niej rezygnować. Dbając o rozświetloną i wolną od przebawień cerę można sięgnąć po oczyszczanie z witaminą C, następnie po kosmetyk do pielęgnacji, a na sam koniec