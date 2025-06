Sesderma wspiera zdrowy styl życia na X Pikniku „Odważ się być zdrowym”

Marka Sesderma, znana z innowacyjnego podejścia do pielęgnacji skóry, po raz kolejny udowadnia, że troska o zdrowie i dobre samopoczucie to nie tylko sprawa kosmetyków – to styl życia. W sobotę, 31 maja 2025, podczas jubileuszowego X Pikniku „Odważ się być zdrowym” na PGE Narodowym w Warszawie, Sesderma z dumą wsparła inicjatywy promujące ruch, radość i rodzinną integrację.

i Autor: materiały prasowe Sesderma