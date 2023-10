Siarkowa moc w pielęgnacji skóry

Znana marka kosmetyków zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

Co łączy pokolenie obecnych 40-latków czy 50-latków i GEN Z? Na pewnym etapie życia prawdopodobnie mieli do czynienia z niedoskonałościami cery, w tym trądzikiem. Obecnie boryka się z nim nie tylko wielu nastolatków, ale również coraz więcej dorosłych. Linia BARWA SIARKOWA® 40 lat temu towarzyszyła rodzicom pokolenia Z, teraz mogą przekazać siarkową moc kolejnej generacji. Odpowiednia pielęgnacja może połączyć i zbliżyć twe dwa – mogłoby się wydawać - odległe światy.

ROZWIĄZANIE NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW

Dla specjalnych potrzeb skóry marka BARWA już ponad 40 lat temu opracowała rewolucyjną linię, która wykorzystuje antybakteryjne właściwości siarki. Choć przez lata zmienił się zarówno rynek, jak i potrzeby klientów, BARWA Cosmetics idąc z duchem czasu odświeżyła linię BARWA Siarkowa®! W nawiązaniu do bogatej tradycji serii oraz zainspirowana najnowszymi osiągnięciami naukowymi w pielęgnacji skóry z niedoskonałościami stworzyła nową generację produktów. Ta kompleksowa seria kosmetyków do pielęgnacji antytrądzikowej o udowodnionej skuteczności poradzi sobie ze wszystkimi niedoskonałościami skóry. Pomaga w walce z trądzikiem, ogranicza wytwarzanie sebum, przeciwdziała powstawaniu nowych niedoskonałości, działa antybakteryjnie oraz wygładza i rozświetla skórę. Eksperci i technolodzy zadbali też o to, by w składach nie znalazły się żadne substancje o wątpliwej reputacji oraz wzbogacili wszystkie produkty o niacynamid i cicę – dwa składniki, które w ostatnich latach szturmem podbiły rynek kosmetyczny dzięki swoim niezwykłym właściwościom antybakteryjnym, kojącym i pielęgnującym różne rodzaje cery.

NOWA JAKOŚĆ

Za wewnętrzną metamorfozą poszła zmiana designu. Powrócono do charakterystycznych dla BARWY Siarkowej® kolorów – pomarańczowego i turkusowego i podkreślono na frontach opakowań główny składnik, jakim jest bioaktywna siarka.

Co sprawia, że BARWA Siarkowa® tak skutecznie walczy z trądzikiem?

Przede wszystkim BIOAKTYWNA SIARKA o specjalnie dobranym przez ekspertów stężeniu. Dzięki niej skóra zostaje dogłębnie oczyszczona, zmiany trądzikowe i podrażnienia złagodzone, a widoczność porów zmniejszona. Produkty zostały wzbogacone o NIACYNAMID i CICĘ, które mają doskonały wpływ na skórę z niedoskonałościami – działają przeciwzapalnie, łagodząco i nawilżająco. Dzięki temu skóra trądzikowa z dnia na dzień staje się coraz bardziej ukojona, wygładzona i rozświetlona, a niedoskonałości złagodzone.

Poznaj prosty sposób na piękną, wygładzoną i ukojoną cerę w 3 krokach:

KROK 1 OCZYSZCZANIE

BARWA Siarkowa® Siarkowy Żel Oczyszczający

SIARKOWY ŻEL dokładnie oczyszcza cerę, niweluje niedoskonałości i utrzymuje stabilny poziom nawilżenia skóry. Efekt - zmniejsza niedoskonałości i ogranicza pojawianie się nowych.

redukuje widoczność porów

gwarantuje zdrowy koloryt skóry

ogranicza pojawianie się niedoskonałości

dogłębnie oczyszcza.

BARWA Siarkowa® Siarkowy Peeling-Maska 2w1 Wygładzający

SIARKOWY PEELING-MASKA 2 W 1 dzięki naturalnym składnikom złuszczającym dogłębnie oczyszcza i wygładza. Innowacyjna formuła 2w1 sprawia, że kosmetyk może być stosowany jako maska lub peeling, zapewnia skórze odświeżenie, oczyszczenie porów i łagodzenie podrażnień.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

odblokowuje pory

poprawia koloryt skóry

ogranicza pojawianie się niedoskonałości

dogłębnie oczyszcza

BARWA Siarkowa® Mydło w kostce

Mydło siarkowe® oczyszcza skórę twarzy i ciała, zmniejszając nadmierną produkcję sebum. Efekt - łagodzi zmiany trądzikowe, podrażnienia oraz widoczność porów. Po zastosowaniu skóra jest czysta, odświeżona i przygotowana do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Najlepsze rezultaty zapewnia regularne i kompleksowe stosowanie wszystkich kosmetyków linii Barwa Siarkowa®.

BARWA Siarkowa® Mydło w płynie

Mydło Siarkowe® w płynie doskonale oczyszcza skórę twarzy oraz obszary dotknięte niedoskonałościami, takie jak plecy czy dekolt.

nie narusza naturalnego pH skóry ,

oczyszcza i odświeża skórę,

reguluje nadmierne wydzielanie sebum.

KROK 2 TONIZACJA I PIELĘGNACJA SPECJALNA

BARWA Siarkowa® Siarkowy Tonik Złuszczający

SIARKOWY TONIK ZŁUSZCZAJĄCY BEZALKOHOLOWY rozjaśnia i wygładza skórę, dodaje jej zdrowego blasku, ogranicza powstawanie niedoskonałości i niweluje te już istniejące. Efekt – rozświetlona, gładka, świeża i czysta cera bez uczucia ściągnięcia oraz właściwe pH skóry.

złuszcza martwy naskórek,

wzmacnia funkcje ochronne skóry,

eliminuje niedoskonałości i przebarwienia,

zmniejsza wydzielanie sebum.

BARWA Siarkowa® Siarkowy Tonik Matujący

SIARKOWY TONIK MATUJĄCY zmniejsza błyszczenie skóry, dokładnie oczyszcza, odświeża, wygładza skórę oraz ogranicza powstawanie niedoskonałości. Efekt – matowa, świeża, czysta cera bez uczucia ściągnięcia oraz właściwe pH skóry.

przywraca prawidłowe pH,

zmniejsza wydzielanie sebum,

eliminuje niedoskonałości i przebarwienia,

zwęża pory.

BARWA Siarkowa® Siarkowe Serum Punktowe

SIARKOWE SERUM PUNKTOWE do stosowania miejscowo na skórę twarzy i ciała. Skutecznie redukuje niedoskonałości, aktywuje naturalne procesy regeneracji. Zmniejsza widoczność zmian trądzikowych.

skutecznie redukuje niedoskonałości,

przywraca naturalną florę bakteryjną,

łagodzi stany zapalne,

redukuje nadmierną produkcję sebum.

KROK 3 NAWILŻANIE

BARWA Siarkowa® Siarkowy Krem Matujący

SIARKOWY KREM MATUJĄCY to kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej, zmniejsza widoczność zaskórników oraz błyszczenie cery, wspomaga pielęgnację skóry ze skłonnością do trądziku. Idealnie przygotowuje skórę pod makijaż i gwarantuje jej matowy wygląd. Szybko się wchłania, dając uczucie “second skin”.

wspomaga pielęgnację skóry skłonnej do trądziku,

matowi skórę do 14 godzin,

wyrównuje koloryt,

zmniejsza widoczność zaskórników.

BARWA Siarkowa® Siarkowy Krem Nawilżający

SIARKOWY KREM DŁUGOTRWALE NAWILŻAJĄCY przynosi natychmiastową ulgę wrażliwej i suchej skórze z niedoskonałościami. Cera pozostaje intensywnie, dogłębnie nawilżona, odżywiona i zregenerowana.

długotrwale nawilża,

ogranicza pojawianie się

niedoskonałości i zaskórników,

przyspiesza procesy regeneracji,

łagodzi podrażnienia.

