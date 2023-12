Siła ziół w pielęgnacji włosów

Ekipa do zadań specjalnych - 5 maseczek, które ujędrniają, rozświetlają i wygładzają skórę

Barwa Ziołowa® to linia kosmetyków oparta na dobroczynnym działaniu naturalnych składników. Opiera się na ekstraktach roślinnych pozyskiwanych od lokalnych, polskich dostawców i tradycyjnych recepturach zielarskich, znanych od pokoleń. Do rodziny Barwy Ziołowej dołącza nowy produkt, którego formuła została specjalnie skomponowana tak, aby nawet najwrażliwsze skóry głowy, mogły cieszyć się nawilżeniem, połyskiem i objętością bez podrażnień! BARWA ZIOŁOWA® Szampon Nagietek do wrażliwej skóry głowy, stworzony według tradycyjnej receptury, zawiera 100% ziół z polskich upraw i aż 95% składników pochodzenia naturalnego. Aby ukoić wrażliwe i delikatne skóry głowy, szampon został wzbogacony o drogocenny ekstrakt z nagietka. Za intensywne odżywienie łodygi włosa odpowiada hydrolizowana keratyna.

ZAWIERA:

EKSTRAKT Z NAGIETKA - Nawilża, zmiękcza, koi, działa przeciwzapalnie i łagodzi podrażnienia.

HYDROLIZOWANĄ KERATYNĘ - Poprawia sprężystość włosów i uzupełnia ubytki w łodydze włosa, dzięki czemu stają się lśniące i sprężyste

BARWA ZIOŁOWA®

SZAMPON NAGIETEK

do wrażliwej skóry głowy

Szampon przeznaczony jest szczególnie do pielęgnacji wrażliwej skóry głowy. Skutecznie oczyszcza skalp i widocznie zwiększa objętość włosów, nawilża i nadaje im połysk. Regularnie stosowany poprawia kondycję włosów, regeneruje je i łagodzi podrażnienia skóry głowy.

JAK DZIAŁA?

doskonale nawilża i regeneruje;

sprzyja odbudowie struktury włosów;

nadaje włosom połysk;

widocznie zwiększa objętość włosów;

wykazuje działanie przeciwłupieżowe;

zapobiega podrażnieniom skóry głowy;

łagodzi podrażnienia skóry głowy;

koi skórę głowy.

i Autor: Materiały prasowe Barwa