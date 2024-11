Skin cycling – bezpieczna pielęgnacja walcząca z przebarwieniami i zmarszczkami

Skin cycling – na czym polega?

Skin cycling to pielęgnacyjna rutyna, która skutecznie poprawia kondycję skóry – redukuje zmarszczki i rozjaśnia przebarwienia, pozytywnie wpływa na poprawę jędrności i elastyczności skóry, a przy tym systematyzuje i upraszcza samą pielęgnację. Ten schemat pielęgnacji stworzony przez dermatolożkę z Nowego Jorku – dr. Whitney Bowe, opiera się na kilku prostych krokach pielęgnacji, łączących kosmetyki o działaniu złuszczającym, retinoidy oraz formuły o działaniu nawilżającymi, łagodzącymi i wzmacniającym barierę hydrolipidowa skóry. Kluczowe jest stosowanie ich w określonej kolejności. A efekty? Cera z każdym tygodniem staje się bardziej gładka, jędrna i zyskuje promienny wygląd.

Dzień 1 – wieczorne złuszczanie

Pielęgnację cykliczną zaczynamy od złuszczania. Systematyczne usuwanie martwego naskórka stymuluje skórę do odnowy i sprawia, że przebarwienia stają się mniej widoczne, a skóra wygładzona i bardziej rozświetlona.

Dzień 2 - retinoidy

W drugim dniu pielęgnacja skupia się na retinoidach – retinolu lub retinalu. Proces przyzwyczajania się skóry do działania retinolu, czyli tzw. retynizacja, trwa od 4 do 6 tygodni, dlatego jeśli dopiero zaczynasz przygodę z retinolem zacznij od niższych stężeń, aby zbudować tolerancję na niego. Bez obaw - retinol to składnik, który działa nawet przy niższych stężeniach. Nie aplikuj go tez na mokrą skórę – aby zminimalizować ryzyko podrażnień.

Dzień 3 i 4 - czas odpoczynku i regeneracji

Trzeciego i czwartego dnia cyklu pora na regenerację po intensywnym 1 i 2 dni! W tym okresie skup się na maksymalnym nawilżaniu i odbudowie osłabionej warstwy hydro-lipidowej naskórka. To czas, aby dostarczysz skórze substancje, które naturalnie wchodzą w skład jej ochronnego płaszcza. Wybieraj formuły z kwasem hialuronowym, ceramidami, cholesterolem, skwalanem, NMF czy wolnymi kwasami tłuszczowymi.

Po 4 dniu cały cykl powtarzasz od nowa

Skin cycling to schemat skupiający się na wieczornej pielęgnacji, jednak poranna ma również ogromne znaczenie dla kondycji naszej skóry. Stosując cykliczną pielęgnację obowiązkowo musisz zadbać o wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. Rano sprawdzą się także produkty z witaminą C, które wzmocnią działanie kremu z filtrami. To również doskonały moment na formuły, które wzmocnią funkcje ochronne skóry.

Jakich kosmetyków używać w ramach skin cycling?

Zanim sięgniesz po kosmetyki złuszczające czy retinoidy pamiętaj, aby każdą wieczorną pielęgnację rozpocząć od demakijażu i oczyszczenie skóry.

myCLEANhero Wielofunkcyjne masełko oczyszczająco-pielęgnujące MIYA Cosmetics

Szybko rozpuszcza makijaż, skutecznie usuwa zanieczyszczenia i pozostałości kremów z filtrami UV, wygładza oraz zmiękcza skórę. W jego formule znajdziesz m.in. masło shea i mano, olej ze słodkich migdałów, olej jojoba, olej ryżowy, witaminę E. Łatwo się spłukuje, nie pozostawia tłustej warstwy i “mgły na oczach”.

Nawilżająco-oczyszczająca pianka do mycia twarzy Go with the Flow, FaceBoom

Skutecznie usuwa resztki makijażu, nawilża i odświeża cerę. Zawarty w piance kwas hialuronowy, sorbitol i betaina poprawiają poziom nawilżenia, a obecności prebiotyków – pomaga zachować równowagę mikrobiomu.

Korygujące serum do twarzy na noc Go with the Flow, FaceBoom

Dzięki kompleksowi kwasów AHA serum delikatnie złuszcza martwy naskórek, wygładza i rozjaśnia przebarwienia oraz reguluje produkcję sebum. W jego formule znajdziesz także niacynamid, który pomaga w walce z niedoskonałościami, Kwas hialuronowy, azeoglicyna i ksylitol intensywnie nawilżają i poprawiają ogólną kondycję skóry.

Stymulujące serum do twarzy na pierwsze zmarszczki Skin Dopamine, FaceBoom.

Jego formuła zawierająca 0,15% retinolu jest idealna, gdy dopiero zaczynasz przygodę z retinoidami. z serii Skin Dopamine. W jego składzie znajdziesz skwalan, który wzmacnia barierę hydrolipidową i minimalizują ryzyko powstawania podrażnień, a wąkrota azjatycka wzmacnia działanie ujędrniające i przyczynia się do wygładzenia i redukcji zmarszczek.4

BEAUTY.lab serum aktywnie odbudowujące barierę hydrolipidową, MIYA Cosmetics

Serum odnawia zaburzoną barierę ochronną skóry, zwiększając jej odporność na warunki stresowe. Dodatkowo zapewnia skórze optymalne nawilżenie, wycisza podrażnienia i przywraca jej komfort. W emulsyjnej formule znajdziesz 7,5% kompleks inspirowany naturalnymi składowymi płaszcza hydrolipidowego zawierający ceramidy, składniki NMF oraz skwalan. W formule znajdziemy także chlorofil, który działa seboregulująco oraz olej z nasion baoboabu, który wygładza i zmiękcza skórę. Produkt może być stosowany zarówno na dzień, jak i na noc, zarówno na skórę twarzy, jak i okolic

Ochronny krem do twarzy z wysoką ochroną SPF50 Go with the Flow, FaceBoom

Łączy działanie pielęgnacyjne z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Obecny w formule kwas hialuronowy i sorbitol poprawiają poziom nawilżenia, zapobiegają utracie wilgoci i zwiększają elastyczność skóry, a wzbogacenie składu o prebiotyki wspiera równowagę mikrobiomu. Lekka formuła szybko się wchłania i nie pozostawia tłustego filmu na skórze – doskonale sprawdza się pod makijaż.

Serum z witaminą C wyrównujące koloryt BEAUTY.lab, MIYA Cosmetics

Serum działa w obrębie płytkich przebarwień na poziomie naskórka, redukując je i ujednolicając koloryt cery, rozświetla skórę i przywraca jej naturalny blask oraz wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym serum chroni skórę przed skutkami stresu oksydacyjnego. W wegańskiej formule znajdziemy m.in. witaminę C i bogaty w witaminę C ekstrakt z acerolii, chebulę oraz wspomagający regenerację skóry niacynamid.