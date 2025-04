i Autor: materiał prasowy, Materiały prasowe MIXA

Strefa beauty

Skin minimalism w pielęgnacji ciała!

W dzisiejszym świecie pielęgnacji coraz częściej stawiamy na minimalizm – mniej znaczy więcej, a skóra odwdzięcza się za przemyślaną rutynę pielęgnacyjną. Skin minimalism to trend, który polega na ograniczeniu liczby kosmetyków i wybieraniu tych o wszechstronnym działaniu – podkreśla dr Agnieszka Kołaczek-Martinek, dermatolog, ekspertka marki Mixa. W myśl zasady, że co za dużo, to niezdrowo, warto przyjrzeć się zawartości kosmetyczki i dokonać analizy. Może się bowiem okazać, że kluczem do lepszych efektów będzie redukcja jej zawartości i wprowadzenie kilku wielozadaniowych rozwiązań, które kompleksowo zadbają o potrzeby skóry. Jednym z nich może być multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Reapir+.