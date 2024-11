Skincare na miarę indywidualnych potrzeb – poznaj sposoby na kompleksową pielęgnację, która odmieni Twoją skórę

Już 1 taka herbata dziennie sprawi, że wygładzisz zmarszczki. Skóra będzie dotleniona i wygładzona. Co pić i jeść, aby zmniejszyć zmarszczki?

Aby nasza codzienna rutyna skincare przynosiła oczekiwane efekty, w procesie tym niezbędne jest odpowiednie dopasowanie kosmetyków do rodzaju cery – jest to jeden z najważniejszych kroków w pielęgnacji twarzy, który potrafi znacząco wpłynąć na jej wygląd i kondycję. Przykładowo – skóra sucha i odwodniona wymaga intensywnego nawilżenia. W tym przypadku najlepiej sprawdzą się substancje aktywne, które wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej, chroniąc skórę przed utratą wilgoci. Składniki takie jak kwas hialuronowy, gliceryna oraz naturalne oleje (olej arganowy, masło shea) zapewniają głębokie nawilżenie i łagodzą przy tym uczucie suchości i napięcia. Produkty przeznaczone do pielęgnacji suchej skóry powinny być delikatne, bez drażniących składników, takich jak alkohol czy silne substancje myjące.

Skóra tłusta i mieszana, która charakteryzuje się nadmiernym wydzielaniem sebum, wymaga nieco innego podejścia. Kluczowe jest tu zrównoważenie pracy gruczołów łojowych oraz redukcja stanów zapalnych. Cynk, niacynamid i kwas salicylowy pomagają kontrolować wydzielanie sebum, zmniejszają liczbę zaskórników i działają przeciwzapalnie. Ważne jest również unikanie nadmiernego przesuszania skóry, co mogłoby prowadzić do wzmożonej produkcji sebum. Dlatego produkty do tego typu cery powinny mieć lekką formułę, jednocześnie zapewniającą odpowiedni poziom nawilżenia.

Cera zmęczona, pozbawiona blasku i z widocznymi oznakami starzenia potrzebuje natomiast regeneracji i rozświetlenia. Najważniejszym składnikiem w takiej pielęgnacji jest witamina C – silny antyoksydant, który neutralizuje wolne rodniki, przyczyniające się do starzenia skóry. Wspomaga ona również produkcję kolagenu, wpływając na elastyczność i jędrność skóry, a dodatkowo wyrównuje jej koloryt, rozjaśniając przebarwienia i dodając zdrowego blasku.

Nadaj nowe FLOW swojej skórze!Marka so!flow by Vis Plantis wprowadziła na rynek nową linię kosmetyków do twarzy, stworzoną z myślą o potrzebach różnych typów skóry – tak, aby każda z nas mogła czuć się wyjątkowo. Portfolio produktów obejmuje 12 starannie opracowanych kosmetyków, podzielonych na cztery dedykowane serie:

ROZŚWIETLAJĄCA: idealna dla cery zmęczonej i z oznakami starzenia, dodaje blasku i zdrowego wyglądu.

NAWILŻAJĄCA: przeznaczona dla skóry suchej i odwodnionej, działa głęboko, zatrzymując wilgoć i przywracając równowagę.

NORMALIZUJĄCA: skierowana do skóry tłustej i mieszanej, reguluje wydzielanie sebum i zapobiega powstawaniu niedoskonałości.

BAZOWA: uniwersalna seria, odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, stanowiąca podstawę codziennej pielęgnacji.

– W so!flow wierzymy, że kluczem do zdrowej i promiennej cery jest właściwy dobór produktów, jak również odpowiednia kolejność ich stosowania. Zaczynamy od oczyszczania skóry, następnie ją złuszczamy, tonizujemy, aplikujemy serum, a na koniec stosujemy krem nawilżający. Podczas wykonywania poszczególnych kroków pielęgnacyjnych pamiętajmy też o małych szczegółach, które robią wielką różnicę – m.in. o tym, aby unikać mycia twarzy gorącą wodą oraz stosowania zbyt agresywnych peelingów, które mogą uszkodzić barierę hydrolipidową. Pielęgnacja to nie tylko kosmetyki, ale także pełne zrozumienie potrzeb naszej skóry – mówi Dominika Salachna, Brand Manager marki so!flow.

Receptura wszystkich kosmetyków so!flow została wzbogacona o aktywne składniki, w tym adaptogeny, które wspierają zdrowie skóry i pomagają organizmowi radzić sobie ze stresem. W składach poszczególnych produktów znajdziemy m.in. korzeń marala, Tulsi (świętą bazylię) oraz cytryniec chiński, które działają kojąco, regenerująco i ochronnie.

Zachęcamy do odkrycia nowej linii produktów so!flow i przekonania się, jak kompleksowa pielęgnacja twarzy może odmienić Twoją skórę! Nowa seria produktów jest już dostępna w drogerii internetowej Rossmann.

i Autor: materiał prasowy so!flow

