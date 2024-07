SKINIMALIZM - jeden krem, wiele zastosowań

UZDROVISCO uzupełniło swoją linię kosmetyków do twarzy i ciała o wersje produktu SŁOŃCE W SŁOIKU TRAVEL SIZE, ergonomiczne opakowanie kremu w wersji mini będzie idealne do letniego bagażu. Limitowana seria kosmetyków została opracowana wraz ze znaną influencerką Stylizacje.

Uzdrovisco wraz z Karoliną opracowało dwie wyjątkowe formuły kremów, które nie tylko skutecznie nawilżają i wygładzają skórę zarówno twarzy, jak i ciała, ale też podkreślają jej piękno. Jeden nadaje subtelny odcień muśniętej słońcem cery, drugi delikatnie rozświetla, dzięki czemu skóra wygląda na wypielęgnowaną, jak po zabiegu kosmetycznym.

“Idealne lato to dla mnie połączenie dwóch rzeczy: muśnięcia ciepłego słońca oraz delikatnych kropli morskiej bryzy. Nie mogę jednak mieć tego na co dzień, więc wspólnie z marką Uzdrovisco wymyśliliśmy sposób, jak przywoływać to odczucie każdego dnia! Wymarzyłam sobie kremy, które będą łączyć w sobie wiele potrzeb, będą multizadaniowe i do stosowania także na twarz. Ten duet to mój must-have na najbliższe miesiące!” - mówi Karolina Gołębiewska @stylizacje.

„Zależało nam na czułym podejściu do ciała i twarzy. Takim, które podkreśli i wyzwoli piękno. Niezależnie od typu karnacji, wieku czy też różnorodności kobiecych kształtów. Bo wierzymy, że w każdej z nas jest więcej i każda z nas jest piękna naturalnie!” – dodaje Ania z Uzdrovisco.

Poznaj aksamitne, lekkie kremy, które już od pierwszego muśnięcia zachwycają efektami, zapachem i zmysłowymi formułami. Doskonałe zarówno do ciała, jak i do twarzy.

Doskonałe efekty zostały osiągnięte za sprawą innowacyjnych, naturalnych składników i nowoczesnych technologii.

Produkty zostały opracowane dla każdej kobiety niezależnie od wieku, która jednym produktem pragnie przywracać piękno zarówno skórze ciała jak i twarzy. Uzdrovisco zatroszczyło się, aby zapewniały ogromną przyjemność i luksus stosowania, w połączeniu ze zmysłowymi zapachami.

Słońce w słoiku, krem brązujący i nawadniający do twarzy i ciała, 170 ml, 79 zł

NEW! Krem brązujący i nawadniający "Słońce w słoiku" do twarzy i ciała (50 ml), 39 zł wersja TRAVEL SIZE

Doskonały krem dla wszystkich kobiet niezależnie od wieku, typu cery i karnacji, które chcą mieć skórę muśniętą słońcem uzyskaną w bezpieczny sposób. Powrócić nie tylko myślami do słonecznych, wakacyjnych dni, bezpiecznie „opalać” się niezależnie od pory roku lub przedłużać efekty brązu na skórze.

Jeden z pierwszych kremów na rynku oparty na 100% naturalnym DHA!

PRZEŁOM! 100% naturalny DHA – ten wielocukier nadaje skórze odcień lekkiej opalenizny jak po słonecznej kąpieli. Uzdrovisco zastosowało go jako jedna z pierwszych marek na rynku! Dlaczego marka postawiła na ten składnik? Przede wszystkim to DHA, przyciemnia, nie nadając skórze nieprzyjemnego zapachu. Stosowane zarówno na twarz, jak i na ciało, było dla probantów absolutnie komfortowe! Badania potwierdzają, że DHA jest bezpiecznym i skutecznym składnikiem brązującym, nie powodującym szkód dla skóry.

Co działa w kremie?

100% naturalny DHA! – nadaje subtelny odcień opalenizny

Ekstrakt z kwiatów gorzkiej pomarańczy (Neroli)– działa silnie antyrodnikowo i przeciwutleniająco, chroniąc skórę przed przyspieszonym starzeniem i przedwczesnym pojawienie m się zmarszczek.

Allantoina – składnik plastyfikujący naskórek, zmiękczający, silnie nawilżający i łagodzący, przywracający wygładzenie i pomagający w regeneracji

Bio-lipidy – mieszanina składników tłuszczowych o silnych własnościach naprawczych, odżywczych, regenerujących i nawilżających, jak: masło Shea, trójglicerydy, olej słonecznikowy, olej z rokitnika, beta-sitosterol, swalen

Efekty dobre z natury już po jednym zastosowaniu, potwierdzone w testach aplikacyjnych:

100% zapewnia efekt delikatnej, naturalnej opalenizny nawet już po 2 godz. po aplikacji

100% nawilża i wygładza skórę, pozostawiając ją doskonale gładką

100% daje odczucie aksamitnej gładkości

100% szybko się wchłania

Efekty dobre z natury już po 2 tygodniach regularnego stosowania produktu, potwierdzone w testach aplikacyjnych:

100% -krem pozwala budować i pogłębiać opaleniznę oraz przedłuża naturalna opaleniznę bez plam i smug

100% - zapewnia długotrwały komfort skórze

100% - nawilża, poprawia jędrność i ogólną kondycje skóry

100% - sprawia, że skóra wygląda na zdrowszą i bardziej świeżą

100% - produkt nie powoduje i nie nasila niedoskonałości

100% - testujących osób chciało kontynuować stosowanie produktu i poleciłoby go przyjaciółce!

Rosa w słoiku,

Krem rozświetlający i nawadniający do twarzy i ciała, 170 ml, 79 zł

Idealny krem dla wszystkich kobiety, które stawiają na nawilżenie i rozświetlenie jako podstawę pielęgnacji zarówno twarzy jak i ciała. Chcą przywrócić skórze zadbany wygląd, jak po zabiegu w SPA.

Nowoczesna technologia nawilżania oleo-kroplami w lekkim kremie!

Przełomowe, ultranowoczesne rozwiązanie, które zamienia zwykły krem w niesamowicie przyjemną, sensorycznie unikatową, cudownie aksamitną formułę. Polega na zastosowaniu specjalistycznego surowca naturalnego o unikalnych własnościach zamykania tłuszczy w zżelowanych „kropelkach”, dzięki temu zawarte w nich składniki aktywne zostają uwolnione dopiero w kontakcie ze skórą. To nie tylko specyficzne „dozowanie”, ale także poprawa własności sensorycznych gotowego produktu. Aby każda kobieta mogła zachwyć się lekkim rozprowadzaniem, brakiem klejenia, aksamitną gładkością i szybkim wchłanianiem!

Co działa w kremie?

Kwas hialuronowy 4D i alantoina – dwa składniki o silnym działaniu nawilżającym, wygładzającym i wspomagającym regenerację na wielu poziomach w skórze. Allantoina dodatkowo koi i łagodzi podrażnienia.

Ekstrakt z rokitnika – niezwykłe bogaty w polifenole i witaminy, świetnie chroni skórę przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, degradujących kolagenu i elastyny.

Bio-oleje – z avocado i słodkich migdałów, skutecznie dbają o odżywienie i regenerację skóry. Nawilżają, wygładzają i wzmacniają barierę hydrolipidową oraz chronią skórę przed czynnikami zewnętrznymi.

Pozostałe: masło kakaowe, sterole i betaina, mika

Efekty dobre z natury już po jednym zastosowaniu, potwierdzone w testach aplikacyjnych:

100% nadaje skórze subtelny blask

100% łagodzi, koi i wycisza skórę

100% zmiękcza i wygładza naskórek

100% nawilża i odżywia

100% szybko się wchłania!

Efekty dobre z natury już po 2 tygodniach regularnego stosowania produktu, potwierdzone w testach aplikacyjnych:

100% - sprawia, że skóra wygląda na zdrowszą i bardziej promienną – jak po zabiegu w SPA

100% - skutecznie nawilża, zmiękcza i rewitalizuje naskórek

100% - przywraca nawilżenie po opalaniu

100% - doskonale wygładza

100% - poprawia jędrność i elastyczność

100% - nie nasila i nie powoduje powstawania niedoskonałości

100% - testujących osób chciało kontynuować stosowanie produktu i poleciłoby go przyjaciółce!

i Autor: materiał prasowy Uzdrovisco

