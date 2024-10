Skóra w pełnym blasku

Linia Nutricentials® od Nu Skin1 została stworzona z myślą o ochronie skóry przed negatywnymi skutkami czynników środowiskowych: promieniowaniem UV, zanieczyszczeniami, nieodpowiednią ilością snu czy stresem oksydacyjnym. Wykorzystując moc bioadaptacyjnych roślin, wzmacnia barierę ochronną skóry oraz pomaga jej w adaptacji i regeneracji. Produkty Nutricentials® to innowacyjna pielęgnacja, która łączy siłę natury z potrzebami naszej skóry.

Czas rozbłysnąć

Serum Nutricentials Vitamin C + Collagen Pump zawiera kluczowe składniki, które pomagają widocznie poprawić jej wygląd. Ustabilizowana forma witaminy C (tetraizopalmitynian askorbylu) rozświetla cerę i wyrównuje koloryt, a kolagen niweluje wczesne oznaki starzenia się skóry, w tym drobne linie i zmarszczki. Aminokwasy kolagenowe zawarte w Nutricentials Vitamin C + Collagen Pump są pozyskiwane z roślin z upraw w kontrolowanym warunkach rolniczych i mają postać cząsteczki wielkości łatwo wchłanianej przez skórę. Dodatkowy aktywny składnik, glukozyd glicerylu, wspiera nawilżenie skóry i pomaga redukować pierwsze widoczne oznaki jej starzenia się.

Serum zawiera również kompleks bioadaptacyjnych składników roślinnych – wyciągi z korzenia syberyjskiego żeńszenia, korzenia różeńca górskiego, korzenia szczodraka krokoszowego, grzyba chaga, ekstrakt z róży jerychońskiej oraz korzenia Maral. Rośliny bioadaptacyjne rozwijają się w ekstremalnych warunkach klimatycznych dzięki zdolnościom adaptacyjnym. Wyciągi zawarte w produktach z linii Nutricentials® wykorzystują̨ ich wyjątkowe właściwości, aby pomóc skórze lepiej przystosowywać się do zmieniającego się środowiska oraz odzyskać równowagę po ekspozycji na czynniki stresogenne.

Nowe serum dołącza do linii Nutricentials® Pumps, uzupełniając gamę produktów do pielęgnacji skóry dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy stosować 2-3 krople serum z witaminą C + kolagenem rano i wieczorem po oczyszczeniu skóry.

i Autor: materiał prasowy Nu Skin

