Kultowa, polska marka beauty z rewolucyjną linią do włosów

SENSUM MARE - Hair Care? I Care!

W ostatnim czasie zainteresowanie mikrobiomem znacznie wzrosło, zwłaszcza w kontekście pielęgnacji skóry głowy i włosów. Coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę, że nasza skóra to nie tylko bariera ochronna, ale również złożony ekosystem zamieszkany przez mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby. Wiedząc, jak ważna jest troska o mikrobiom, polska marka kosmetyczna SENSUM MARE opracowała linię ALGOHAIR, która jako pierwsza w Polsce została wyróżniona certyfikatem SAFE MICROBIOM.

Zgodnie z trendem skinfikacji, każdy z 7 produktów z linii ALGOHAIR w swoim składzie posiada składniki aktywne pochodzące z mórz i oceanów, które na co dzień wykorzystujemy do produkcji kosmetyków do twarzy. Od samego początku prac zależało nam, aby premierowa linia była rozwiązaniem nie tylko dla problemów włosów tj. przesuszenie, łamliwość, puszenie się, ale również pielęgnowała skórę głowy ponieważ piękne włosy zaczynają się od zdrowej skóry głowy. Dzięki naszej wiedzy, współpracy z najlepszymi laboratoriami w Polsce oraz autorytetami, udało nam się przygotować niezwykłą niespodziankę naszym Klientkom i Klientom z okazji naszych 7 urodzin – mówi Łukasz Kołodziejek, współzałożyciel SENSUM MARE.

Linia do pielęgnacji skóry głowy i włosów ALGOHAIR składa się z siedmiu innowacyjnych produktów:

Co-wash łagodząco – nawilżająca emulsja myjąca

Skutecznie oczyszczający szampon do częstego stosowania

Proteinowa odżywka-maska regenerująca

Emolientowa odżywka-maska wygładzająca

Humektantowa odżywka-maska nawilżająca

Peeling kwasowo – enzymatyczny do skóry głowy

Pielęgnujące serum olejowe na końcówki włosów

Premiera linii kosmetycznej ALGOHAIR jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ powstała z okazji naszych 7 urodzin. Co istotne, po raz pierwszy historii zaprosiliśmy do współpracy trycholożkę Paulinę Sobkowiak, która jest jednym z największych autorytetów w Polsce w dziedzinie pielęgnacji włosów i skóry głowy. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz setkom tysięcy obserwatorów w social mediach, którzy na co dzień dzielą się z nią problemami, pomogła nam zrozumieć, czego tak naprawdę oczekują Klientki i Klienci w obszarze pielęgnacji włosów i skóry głowy. Ostatni rok był okresem wytężonej pracy, ale udało się! Tak powstała premierowa linia ALGOHAIR zapewniająca włosom piękny i zdrowy wygląd – mówi Maciej Tęsiorowski, współzałożyciel marki SENSUM MARE.

Ogromnie się cieszę, że mogę być częścią rodziny SENSUM MARE, która zaowocowała powstaniem nowej linii ALGOHAIR. Są to niezwykłekosmetyki, dzięki którym Wasza skóra głowy i włosy będą kompleksowo zadbane i zdrowe. Linia ALGOHAIR posiada w swoim składziewyselekcjonowane składniki aktywne, które mają pozytywny wpływ na prawidłowy wzrost włosów. Jestem wdzięczna, że jestem jej ambasadorką – mówi Paulina Sobkowiak, trycholożka i ekspertka.

Haircare? I care! To hasło promującą nową linię. Kładzie ono nacisk na świadomą pielęgnację włosów i skóry głowy. Premierowa linia do włosów ALGOHAIR już teraz dostępna jest na stronie internetowej sensummare.pl.

