Skuteczna pielęgnacja skóry głowy przy ŁZS z Hairy Tale Cosmetics

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-16 13:31

Zimą skóra głowy narażona jest na działanie licznych niekorzystnych czynników zewnętrznych. Smog, niskie temperatury na zewnątrz, z kolei suche powietrze i ciepło w pomieszczeniach, noszenie czapek i kapturów może sprzyjać nawrotom łupieżu, zwiększonemu przetłuszczaniu czy nawet łojotokowemu zapaleniu. Hairy Tale Cosmetics powstało, aby ułatwić życie osobom borykającym się z takimi problemami, a inspiracją była historia założycielki.

Anna Przybylska. Co czyni.jpg

i

Pierwszy produkt, jaki wyszedł spod ręki Agnieszki Niedziałek, trycholog klinicznej, w klasycznej linii HTC to szampon Murky: kojący przetłuszczający się skalp, w tym w codziennej pielęgnacji z ŁZS. Powstał jako odpowiedź na problemy skórne wielu obserwatorów jej kanałów ed

Murky

i

Autor: Murky/ Materiały prasowe

Szampon Murky do dziś jest bestsellerem marki, a do linii dołączyła również regulująca wcierka i peeling, który delikatnie, ale skutecznie usuwa nadmiar złuszczonego naskórka. Te trzy produkty wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają swoje działanie, dlatego też tworzą spójny TRICHOBOX Murky: kapsułową pielęgnację przetłuszczającej się partii skalpu i nasady.

Dla osiągnięcia najlepszych efektów, marka zbudowała trzystopniowy rytuał oczyszczający skórę głowy. Najpierw peeling Murky, który dzięki kwasowi mlekowemu delikatnie zmiękcza i złuszcza naskórek bez podrażnień. Następnie szampon, oparty wyłącznie na łagodnych środkach myjących, który odbija włosy u nasady, odświeży je i dostarczy kolejne składniki aktywne: ekstrakt z piołunu i azeloglicynę. Wcierka zastosowana po myciu na wilgotny skalp przedłuża działanie składników aktywnych.

 Linia Murky ma za zadanie odświeżać i równoważyć skórę głowy, która pomimo przetłuszczania i łupieżu jest delikatna i skłonna do podrażnień. W przypadku skóry łojotokowej, która wymaga dogłębnego oczyszczenia, a nawet mikro-złuszczania co mycie, marka Hairy Tale Cosmetics stworzyła szampon Kraken: młodszą “ośmiornicę”, która podbiła rynek kosmetyków trychologicznych w 2025 roku.

Hairy Tale Cosmetics

i

Autor: Hairy Tale Cosmetics/ Materiały prasowe

Szampon Kraken może być uzupełnieniem linii Murky, jako mocniejsze oczyszczenie raz na jakiś czas lub dla niektórych w zastępstwie peelingu. To wszystko za sprawą składu bogatego w oczyszczające, trychologiczne pewniaki: kwas salicylowy, dziegieć, olejek z drzewa herbacianego, olejek rozmarynowy. Poza tymi klasycznymi surowcami, marka wzbogaciła produkt o niszowe składniki wspierające działanie regulujące: kwas bursztynowy, ekstrakty z ryżu, pochodną karnityny, kwas fitynowy.

Innowacją jest działanie deodorujące szamponu Kraken. W przebiegu ŁZS i w każdym łojotoku może wystąpić krępujący problem nieprzyjemnego zapachu skóry głowy. To efekt m.in. nadmiernego rozrostu populacji drożdżaków Malassezia i ich bytowania na nadmiernie przetłuszczonym skalpie. Surowiec z porostu: brodaczki właściwej, o wysokiej zawartości kwasu usninowego, ma potwierdzone działanie ograniczające nieprzyjemny zapach. Komfort i świeżość skóry głowy to priorytet w łojotoku, a Kraken staje na wysokości zadania! Nie bez powodu produkt został wyróżniony jako Innowacja LNE.

Zarówno linia Murky, jak i szampon Kraken są dostępne nie tylko na półkach największych sieci drogerii i w e-commerce, ale także w gabinetach trychologicznych. Produkty wpisują się w misję marki, która ma na celu udostępnienie kosmetyków o jakości gabinetowej w codziennej pielęgnacji. Sprawdzone składy, nowoczesne surowce oraz klasyki gatunku, uzupełnione edukacją trychologiczną, stanowią podstawę oferty Hairy Tale Cosmetics i odpowiadają na potrzeby wymagających klientów.

Kraken

i

Autor: Kraken/ Materiały prasowe
