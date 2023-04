i Autor: Materiały prasowe Regatta

Strefa beauty

Słoneczna moda na słoneczną wiosnę. Jak dobrze wyglądać w tym sezonie?

Słoneczna, wiosenna aura coraz bardziej zachęca wszystkich do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu z najbliższymi. Bez względu na to, czy lubisz spacery po miejskim parku, outdoorowe przygody za miastem, czy weekendowe, rodzinne wycieczki rowerowe, Regatta to must have by móc cieszyć się wiosną nie zważając na pogodę. Wiosenne klasyki Regatty stworzone zostały z myślą o czasie wolnym całej rodziny.