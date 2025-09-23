Soczyste kolory w makijżu na jesień! Niech nic Cię nie ogranicza

Cera pełna blasku czy aksamitna matowość? A może jedno i drugie?

Podstawą jesiennego makijażu jest zdrowo wyglądająca cera. Możemy postawić na dwa przeciwstawne trendy lub je inteligentnie połączyć. Dla miłośniczek naturalnego glow, idealne będą lekkie podkłady rozświetlające lub kremy BB/CC, które wyrównują koloryt skóry, dodając jej subtelnego blasku. Nie zapomnijmy o strategicznym użyciu rozświetlacza – na kościach policzkowych, łuku kupidyna i wewnętrznych kącikach oczu, aby uchwycić resztki letniego słońca.

Z drugiej strony mamy trend matowej skóry, która emanuje elegancją i wyrafinowaniem. W tym przypadku wybieramy podkłady o średnim lub pełnym kryciu z matowym wykończeniem. Ważne jest jednak, aby pamiętać o odpowiednim nawilżeniu skóry przed aplikacją, aby uniknąć efektu ściągnięcia i suchych skórek. Matowa baza doskonale sprawdzi się w połączeniu z bardziej intensywnym makijażem oczu lub ust.

Oczy w kolorach jesieni:

To właśnie w makijażu oczu możemy w pełni zaszaleć z soczystymi jesiennymi barwami. Palety cieni do powiek oferują bogactwo odcieni: od ciepłych brązów i złota, przez burgundy i śliwki, aż po butelkową zieleń i miedź.

Soczyste bordo i śliwka: Te głębokie odcienie dodają spojrzeniu tajemniczości i elegancji. Możemy je aplikować na całą powiekę, tworząc smoky eye, lub użyć jako akcentu w zewnętrznym kąciku oka. Świetnie komponują się z cieniami w odcieniach różowego złota lub beżu na środku powieki dla dodatkowego wymiaru.

Złoto i brązy: Klasyka jesieni, która nigdy nie wychodzi z mody. Złote połyskujące cienie rozświetlą spojrzenie, a matowe brązy dodadzą głębi. Możemy stworzyć zarówno delikatny dzienny look, jak i bardziej wyrazisty wieczorowy makijaż.

Butelkowa zieleń i miedź: To odważniejsze propozycje dla tych, którzy chcą się wyróżnić. Zielone cienie pięknie podkreślają zielone i piwne oczy, a miedziane dodają ciepła każdemu kolorowi tęczówki. Warto połączyć je z neutralnymi bazami, aby kolor główny grał pierwsze skrzypce.

Nie zapominajmy o tuszu do rzęs! Intensywnie czarny tusz wydłuży i pogrubi rzęsy, dodając dramatyzmu spojrzeniu. Dla odważniejszych możemy spróbować tuszu w odcieniu głębokiego burgundu lub ciemnej zieleni, który subtelnie podkreśli kolor cieni do powiek. Kreska eyelinerem – klasyczna czarna lub w dopasowanym do cieni kolorze – doda definicji linii rzęs.

Usta pełne jesiennego smaku:

Jesień to idealny czas na eksperymentowanie z bogatymi kolorami pomadek. Od soczystych jagód po głębokie czerwienie – usta stają się wyrazistym akcentem makijażu.

Bordo i wino: To jedne z najpopularniejszych odcieni na jesień. Dodają elegancji i pewności siebie. Możemy wybrać zarówno matowe pomadki dla długotrwałego efektu, jak i satynowe dla większego komfortu noszenia.

Ceglana czerwień: Ciepły odcień czerwieni idealnie wpisuje się w jesienną paletę barw. Jest mniej krzykliwy niż klasyczna czerwień, ale równie efektowny.

Śliwka i fiolet: Te tajemnicze odcienie dodają ustom głębi i charakteru. Świetnie wyglądają zarówno w matowej, jak i kremowej wersji.

Nude z nutą brzoskwini lub różu: Dla tych, którzy preferują bardziej stonowany makijaż ust, idealne będą beże z ciepłymi tonami brzoskwini lub delikatnego różu. Warto wtedy postawić na mocniej podkreślone oczy.

Pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu ust – peeling usunie suche skórki, a nawilżający balsam zapewni komfort noszenia nawet najbardziej matowej pomadki. Konturówka w dopasowanym odcieniu pomoże zdefiniować kształt ust i przedłużyć trwałość koloru.

Róż i bronzer: Konturowanie z umiarem:

Jesienią stawiamy na naturalnie wyglądające konturowanie twarzy. Ciepłe odcienie bronzera pomogą wymodelować rysy twarzy i dodać jej ciepła. Aplikujemy go pod kości policzkowe, na skronie i wzdłuż linii żuchwy. Róż do policzków powinien być w odcieniu zbliżonym do naturalnego rumieńca – brzoskwiniowy, morelowy lub delikatnie różowy – aby dodać cerze świeżości i zdrowego wyglądu.

Łączenie formuł dla ciekawego efektu:

Tegoroczna jesień zachęca do eksperymentowania z kontrastami formuł. Możemy połączyć matową skórę z rozświetlonymi powiekami lub matowe usta z promienistym policzkiem. Kluczem jest znalezienie harmonii między poszczególnymi elementami makijażu tak, aby tworzyły spójną całość.

Jesienny makijaż to przede wszystkim zabawa kolorami i teksturami. Nie bójmy się eksperymentować z soczystymi barwami inspirowanymi naturą oraz łączyć różne formuły – od świetlistych glow po eleganckie maty – aby stworzyć swój własny, unikalny look na tę piękną porę roku!

Nowa kolekcja

Catrice - ERA OF SENSES – Piękno, które porusza

Zmysłowa, innowacyjna i przełomowa – kolekcja ERA OF SENSES marki Catrice to wyselekcjonowany zestaw wizjonerskich tekstur, które pobudzają zmysły i wzbogacają codzienność. Od miękkich, rozmytych matów o aksamitnym dotyku, przez chłodzące żele, aż po świetliste, wielowymiarowe drobinki – kolekcja odkrywa pełne spektrum zmysłowych wykończeń. Hybrydowe formuły stapiają się ze skórą, zmieniają się w ruchu i dopasowują w każdej chwili.

ERA OF SENSES to coś więcej niż makijaż – to wciągające doświadczenie piękna – dotykowe, promienne, przełomowe.

i Autor: Catrice/ Materiały prasowe

