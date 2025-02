Soczysty blask, nawilżenie oraz trawły kolor - to wszystko ma ta pomadka

Jeden ruch, a twoje usta będą podkreślone i pokryte równą warstwą koloru. Zmysłowe, pełne i nawilżone usta nigdy nie przestaną być modne, to jeden z najgorętszych trendów wszech czasów. Pomalowane usta to symbol kobiecości, który zawsze przyciąga wzrok

Nowość od NYX Professional Makeup: Nawilżająco-pigmentujący błyszczyk Lip I.V

Efekt nawilżenia ust do 12h.

Formuła wzbogacona o kompleks witamin: magnez, wit. B12, wodę kokosową.

Podwójny efekt w jednym błyszczyku: mokry błysk, trwały tint.

Aż 16 dostępnych odcieni od subtelnych róży i nude, po intensywne czerwienie i brązy.

Aplikator w kształcie kropli dla precyzyjnej aplikacji z możliwością stopniowania efektu.

Aplikacja Lip I.V to prawdziwa przyjemność! Dzięki lekkiej formule, łatwo się rozprowadza. Możesz go użyć na dwa sposoby: jako klasyczny błyszczyk lub jako trwały tint. Utrzymuje się na ustach do 12 godzin, co zapewnia długotrwały efekt na ustach.

Nowość od NYX Professional Makeup to must-have w kosmetyczce każdej trendsetterki! Jeden produkt, który łączy w sobie dwa efekty. Niezależnie od tego, czy szukasz blasku, czy intensywnego koloru.

i Autor: materiały prasowe NYX

