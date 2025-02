Jak płachta na zmęczony wygląd

To jest Pani Torebka. Modne fasony toreb na wiosnę. Trendy na ten sezon

Tego typu maseczki działają niczym kompres zawierający skoncentrowane składniki aktywne - z jednej strony zapewnia szybsze wchłanianie składników aktywnych, a z drugiej - pozwala zatrzymać je w skórze na dłużej. Sprawdzą się w czasie przedświątecznej gorączki i przed wielkim wyjściem w karnawale – dają ekspresowe, a jednocześnie często spektakularne efekty. Wystarczy kwadrans, by skóra wyglądała po prostu lepiej. Działają na zasadzie okluzji - tkanina przylegająca do skóry ma wspomagać wchłanianie substancji czynnych i być bardziej skuteczna, niż gdyby te same produkty zostały zaaplikowane w formie kremu. Dodatkowy atut? Atrakcyjna cena.

HADA LABO TOKYO ANTI-AGING ANTI-WRINKLE & FIRMING SHEET MASK, 14,99 zł/20 ml

Biodegradowalna maska w płachcie nasączona 20 ml skoncentrowanego serum. Działa przeciwzmarszczkowo, wygładza i ujędrnia skórę. Silnie też nawilża – to zasługa 4 rodzajów kwasu hialuronowego (Macro, 3D, Nano i Super HA), przeciwzmarszczkowy retinol i ujędrniający kolagen.

YOSKINE GEISHA MASK SHIITAKE Maska na czarnej tkaninie, 11,99 zł

Ta maseczka została zainspirowana japońską sztuką pielęgnacji skóry. Nawilża i zwęża pory. Bogata w składniki aktywne: japońskie grzyby shiitake, które w Kraju Kwitnącej wiśni uznawane są za eliksir życia. Bardzo silnie nawilża oraz działa odmładzająco, przyspieszając wytwarzanie kolagenu w skórze. W składzie znajdziemy też czarną herbatę - silny antyoksydant, który szybko redukuje oznaki zmęczenia i podrażnienia skóry, a także zwęża pory. Z kolei woda bambusowa dzięki swoim właściwościom oczyszczającym, działa na skórę odświeżająco. Pozostawia cerę nawilżoną, gładką i promienną.

PERFECTA LIPS PATCH Hydrożelowy Płatek-Kompres na usta, 5,99 zł

Nawilżone usta nawet w środku zimy? Ten płatek został nasączony aż 8 rodzajami kwasu hialuronowego oraz z aloesem i alantoiną. Intensywnie nawilża i regeneruje spierzchnięte, przesuszone usta. Wystarczy 10-20 minut, by usta były perfekcyjnie gładkie, miękkie i odżywione. Uwaga: nie należy stosować na uszkodzoną, podrażnioną skórę. Doskonale sprawdzą się przed wielkim wyjściem.

Sunew Med+ Youth Shot - maska w płachcie, 104,99 zł/6 sztuk, dostępna w Super-Pharm i na superpharm.pl

Maska SunewMed+ Youth Shot już po pierwszej aplikacji sprawia, że skóra zachwyca aksamitną gładkością. Zawarty w składzie Acetyl Hexapeptide-8 rozluźnia napięcie skóry, zapobiegając tworzeniu się zmarszczek mimicznych. Ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego chroni komórki przed szkodliwym wpływem wolnych rodników i promieniowania UV, spowalnia starzenie się skóry. Ekstrakt z korzenia żeń-szenia ma działanie antyoksydacyjne, rewitalizujące, regenerujące, poprawiające ukrwienie skóry i ułatwiające odnowę skóry. Hydrolizowany ekstrakt z nasion hibiskusa zmniejsza skurcze komórek mięśniowych, które powodują powstawania zmarszczek mimicznych. Wyciąg z liści zielonej herbaty zmniejsza stany zapalne, działa regeneracyjnie oraz kojąco. Wzmacnia naczynia krwionośne i poprawia mikrocyrkulację, wpływając na poprawę kolorytu skóry. Skwalan tworzy na powierzchni warstwę okluzyjną, która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody, wygładza i zmiękcza skórę.

Life SPA Kolagenowe płatki pod oczy, 13,49 zł/8 szt, dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl

Kolagenowe płatki pod oczy z alantoiną i wyciągiem z lukrecji, redukują cienie i obrzęki. Rozświetlają i intensywnie ujędrniają skórę pod oczami. To idealny zestaw ratunkowy dla każdej kobiety! PS Formuła jest w pełni wegańska.