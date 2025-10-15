Soul of Amber – TOUS stworzył kolekcję dedykowaną Polsce

Kolekcja Soul of Amber to hołd dla ciepła i energii bursztynu, przekształconych w biżuterię pełną symboliki i emocji. To wyraz światła uwięzionego w czasie – celebracja bogactwa i głębi, które reprezentuje bursztyn.

W kolekcji znalazły się nausznica, kolczyki, bransoletka oraz dwie zawieszki – zaprojektowane z myślą o osobach pragnących wyrażać swoją wewnętrzną elegancję poprzez biżuterię. Każdy element emanuje osobowością, magią, ciepłem i znaczeniem, stając się prawdziwym odzwierciedleniem duszy osoby, która go nosi. Wszystkie projekty wykonano z bursztynu oraz srebra vermeil. Jednym z kluczowych elementów kolekcji jest świętujący 40 lat istnienia, na nowo zinterpretowany symbol marki – Bold Bear.

Ten wyjątkowy projekt stanowi również hołd dla Polski poprzez wykorzystanie bursztynu – kamienia głęboko zakorzenionego w historii i kulturze kraju. Znany jako „Bałtyckie Złoto”, bursztyn symbolizuje nie tylko piękno natury, lecz także polską tradycję, dziedzictwo i tożsamość.

Polska zajmuje szczególne miejsce w sercu naszej marki — to jeden z kluczowych rynków TOUS na świecie. Właśnie dlatego Soul of Amber ma dla nas wyjątkowe znaczenie. To kolekcja stworzona z myślą o Polsce i inspirowana jej bogatą tradycją biżuterii z bursztynem. Ten niezwykły kamień, od wieków symbol piękna i światła, doskonale odzwierciedla ducha TOUS: ciepło, autentyczność i radość życia - podkreśla Magdalena Siegal - Marketing and Communication Manager TOUS.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe