Spektakularna tafla na włosach bez ich obciążania i zniszczenia. Efekt, który utrzyma się przez wiele godzin

Idealna tafla bez niszczenia włosów

Proste włosy to marzenie wielu kobiet. Od lat prostownice są jednymi z najlepiej sprzedających się urządzeń do stylizacji włosów, a wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez ich użycia. Przez wiele lat panowało przeświadczenie, że prostowanie włosów odbija się na ich kondycji i najzwyczajniej w świecie je niszczy. Dzisiaj na rynku znajdziesz urządzenia, które nie tylko nie osłabiają kosmyków ale nawet je wzmacniają i posiadają właściwości pielęgnacyjne. Taka też jest prostownica Shea Soft od marki Remington. To sprytne urządzenie, które sprawdzi się każdej miłośnicze gładkiej tafli na włosach. Tworząc pożądaną stylizację, prostownica jednocześnie nada włosom naturalny połysk. Prostownica ta poradzi sobie nawet z najbardziej opornymi i grubymi włosami, ale ich nie zniszczy i nie przesuszy.

Prostownica Remington Shea Soft to wyższy wymiar stylizacji włosów. Została on zaprojektowana tak, aby pielęgnować pasma, już na etapie ich stylizacji. To połączenie idealnej fryzury z dodatkowym wsparciem dla Twoich włosów. Płytki z powłoką ceramiczną zostały wzbogacone w mikroodżywki z olejkiem shea, które wygładzają włosy i nadają im zdrowego wyglądu. Prostownica Remington Shea Soft posiada 5 ustawień temperatury:

150℃ - 170℃ - włosy cienkie i rozjaśniane

190℃ - 210℃ - włosy normalne

210℃ - 230℃ - włos grube i silnie skręcone

i Autor: Materiały prasowe Remington

Każda kobieta wie, że rano liczy się każda sekunda, a urządzenie do stylizacji włosów powinno być od razu gotowe do użycia Taka jest jest prostownica Remington Shea Soft. Nagrzewa się już w 15 minut, a zapominalscy nie muszą się obawiać, że niewyłączone urządzanie spowoduje zniszczenia. Prostownica samoczynnie wyłącza się po 60 minutach bezczynności. Posiada on również funkcję Heat Boost, która automatycznie ustawia najwyższą temperaturę Jest ona przeznaczona do szybkich poprawek fryzury. Pamiętaj jednak, że tak wysoka temperatury nie jest przeznaczona do cienkich i łamliwych włosów. Na początek zalecany korzystanie z niższych temperatur.

i Autor: Materiały prasowe Remington