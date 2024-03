Sportowa elegancja od Vandy Novak: nowe wcielenie komfortu i stylu

To mój najlepszy produkt do oczyszcznia twarz. Bez uczucia ściągnięcia i szorstkości. Idealny dla skór wrażliwych

Sneakersy Grace to kultowy już model, który powstał w 2020 roku, reagując na potrzeby trend comfy & leisure w czasach lockdownu pandemicznego. W okresie, gdy spotkania głównie odbywały się online, zrozumieliśmy wartość komfortu, ale jednocześnie pojawiła się tęsknota za okazją wystrojenia się i wyrażania siebie poprzez ubiór. Dlatego właśnie sneakersy Grace oferują obie te możliwości. To jedyny taki sportowy but polskiej marki, który łączy w sobie kontrastujące cechy: elegancję i zadziorność. Stąd właśnie nazwa Grace - śmieję się, że w te buty założyłaby zarówno Grace Kelly, jak i Grace Jones - mówi projektantka i założycielka marki Dominika Nowak. Mocna forma buta przełamana jest delikatnymi sznurówkami. Teraz w nowej, niemal piórkowej odsłonie sznurówki dodają jeszcze większej lekkości skórzanemu sneakersowi. Charakter Grace doskonale odzwierciedlają dynamiczne ujęcia w kampanii wykonanej przez Piotra Stokłosę.

W tym sezonie model ten dostępny jest w dwóch nowych wersjach kolorystycznych: jasnym beżu nude i błękitnej szarości, zapewniają nie tylko lekkość, ale także unikalny design.

Skórzane mokasyny Kayla to z kolei propozycja dla klientek, które codzienną elegancję muszą łączyć ze swobodą. Model w wersji gładkiej oraz tłoczonej na wzór krokodyla to idealny wybór casual chic - zarówno do spotkań biznesowych w garniturze, jak i na spacer po mieście w jeansach. Elegancji dodaje im złote logo marki na wierzchu, teraz w nowych wariantach kolorystycznych: pudrowym różu kawowym brązie i szarości.

Obydwa modele mimo stabilnej konstrukcji w użytkowaniu są bardzo lekkie i miękkie, zapewniają ogromny komfort użytkowania podczas codziennej bieganiny. Dwucentymetrowa podeszwa wykonana jest z materiału Extralight, dzięki czemu jest elastyczna, dobrze amortyzuje i chroni. Każda para sygnowana jest złotą pieczątką z numerem seryjnym.

i Autor: Materiały prasowe Vanda Novak

