Sposób na demakijaż - micele

Obecne trendy zakładają, że najpiękniejsza skóra to skóra wypielęgnowana, bez makijażu i z naturalnym „glow”. Marka NIVEA zdecydowanie zgadza się z takim podejściem i wspierając wszystkich w dążeniu do zdrowego looku, wydała dwa nowe płyny micelarne: ROZŚWIETLAJĄCY I REGENERUJĄCY. Oba są totalnym „must have” tego roku, szczególnie dla kobiet, które stawiają na zdrowie, energię i naturalność swojej cery. Blask skóry nie zawsze musi wynikać z makijażu czy też wieloetapowej pielęgnacji, proste zabiegi mogą być również efektywne. NIVEA w najnowszych płynach micelarnych zawarła formuły z 5% serum, które idealnie pielęgnują skórę. Przecierając nimi twarz rano, wieczorem lub w ciągu dnia, nie tylko ją oczyszczamy, ale także możemy ją rozświetlić, zregenerować, rozjaśnić lub nawilżyć. Oba płyny łączą w sobie skuteczność formuły wody micelarnej bez pocierania z kompleksem aminokwasów.

OCZYSZCZANIE I PIELĘGNACJA W JEDNYM KROKU

NIVEA po raz kolejny wykorzystała swoją rozległą wiedzę w zakresie pielęgnacji skóry, obejmującą różne kategorie. Dzięki nowym formułom łączy oczyszczającą skuteczność wody micelarnej z aktywnym działaniem serum. Dodana faza z aktywnymi składnikami zapewnia dodatkową pielęgnację właśnie wtedy, gdy jest ona najlepiej wchłaniana – bezpośrednio po głębokim oczyszczaniu. Dwa nowe płyny micelarne, wzbogacone 5% stężeniem serum, zapewniają idealną równowagę oczyszczania oraz poprawy wyglądu skóry, ujednolicając jej koloryt lub regenerując.

DODATKOWE KORZYŚCI

W obu nowych płynach micelarnych wykorzystano nietypowe formulacje, które zawierają 5% serum. W przypadku Płynu Micelarnego Rozświetlającego dodano do niego witaminę C i E, które energetyzują skórę i uzupełniają jej nawilżenie. W drugim, Regenerującym Płynie Micelarnym znajdziemy pantenol i skwalen wzmacniające naturalną barierę skóry, dzięki czemu jest piękna i wypoczęta następnego ranka. W obu przypadkach dwufazowa formuła jest aktywna i gotowa do użycia tuż po wstrząśnięciu.

FORMUŁA BEZ POCIERANIA

Płyny micelarne stały się popularnym środkiem do demakijażu, ze względu na micele, które oparte są na środkach powierzchniowo czynnych o bardzo dobrych właściwościach oczyszczających i niskim potencjale podrażnienia skóry. Micele zapracowały sobie na doskonałą reputację niezawodnego i wszechstronnego środka do oczyszczania cery. Są szczególnie lubiane ze względu na swoje właściwości usuwające makijaż. Wody micelarne NIVEA zawierają innowacyjny Kompleks Aminokwasów, będący połączeniem oczyszczających miceli i delikatnego aminokwasu. Są one nieodłącznie związane ze skórą i wiadomo, że poprawiają jej zdolność wiązania wilgoci oraz zapobiegają jej utracie podczas oczyszczania. Formuła bez pocierania umożliwia skuteczny demakijaż już za pomocą kilku lekkich pociągnięć, bez konieczności pocierania.

ROZŚWIETLAJĄCY PŁYN MICELARNY Z 5% SERUM

Rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt.

Skutecznie usuwa wodoodporny makijaż, zanieczyszczenia i brud kilkoma lekkimi pociągnięciami.

Wzbogacony 5% serum z witaminami C i E oraz kompleksem aminokwasów.

Dodaje skórze energii i nawilża, nadając jej gładkość i natychmiastowy blask.

Delikatnie oczyszcza nie pozostawiając tłustych śladów.

Natychmiastowy efekt blasku.

Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie i okulistycznie.

i Autor: materiał prasowy Nivea

REGENERUJĄCY PŁYN MICELARNY Z 5% SERUM

Przygotowuje skórę do nocnej regeneracji.

Skutecznie usuwa wodoodporny makijaż, zanieczyszczenia i brud kilkoma lekkimi pociągnięciami.

Wzbogacony o 5% serum z pantenolem i skwalanem + kompleks aminokwasów.

Przywraca nawilżenie i regeneruje, zapewniając piękny i wypoczęty wygląd skóry następnego ranka.

Delikatnie oczyszcza nie pozostawiając tłustych śladów.

Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie i okulistycznie.

i Autor: materiał prasowy Nivea