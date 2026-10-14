Sposób na świetlistą cerę jesienią i zimą. Podaruj sobie blask

W październiku tego roku filozofia ta znajdzie odzwierciedlenie w formie produktu w płynie wraz z premierą nowego podkładu z serum Serum Silk Foundation. Jest to podkład przypominający serum o lekkiej, jedwabistej konsystencji, który zapewnia efekt promiennej, jednolitej i z czasem bardziej rozświetlonej, naturalnej skóry.

Innowacja: pięknie rozświetlona skóra

Czerpiąc inspirację z półprzezroczystych skrzydeł motyla, Translucent Veil Technology wykorzystuje przejrzyste, odbijające światło cząsteczki, które wydobywają i wzmacniają naturalny blask skóry. Ta lekka jak jedwab formuła zapewnia gładkie wykończenie i półprzezroczysty blask.

Pigment-Lock Technology, czyli składający się z trzech warstw system, sprawia, że formuła zapobiega matowemu wyglądowi cery, zapewniając jednocześnie piękny i trwały kolor. Najpierw warstwa bazowa zapewnia przyjemne odczucia na skórze, kolejna dostarcza pigmenty dla równomiernego krycia, a trzecia zawiera nawilżające emolienty, które przedłużają kolor i zatrzymują nawilżenie w skórze. Bez efektu blaknięcia, rolowania, smug, zbierania się w załamaniach skóry czy zmarszczkach – po prostu świeży, 24-godzinny glow.

Idealna harmonia pomiędzy produktem do makijażu i pielęgnacji. Jedwabista, przywodząca na myśl serum konsystencja jest niezwykle lekka na skórze, a sam produkt w 84% zawiera pielęgnujące ją składniki, a także zapewnia trwałe krycie w średnim stopniu. Formuła z ośmioma nawilżającymi emolientami, które załamują, odbijają i rozpraszają światło, aby wydobyć promienną cerę i jej zdrowy blask. Podkład z serum natychmiast zapewnia gładki i jędrny wygląd, a z czasem sprawia, że skóra bez makijażu staje się bardziej świetlista:

Kwiat lotosu wspiera w komórkach skóry produkcję ATP, czyli energii, aby przywrócić cerze promienny wygląd i nawilżenie.

Kordyceps, znany także jako maczużnik, pomaga przywrócić witalność, wspierając blask cery.

Kwas hialuronowy pomaga uzupełnić i zatrzymać w skórze wilgoć, zapewniając jej jędrny, naturalnie świetlisty wygląd.

Kwiat centurii pomaga nawilżać skórę, wspierając naturalnie występujący w niej kwas hialuronowy.

Gliceryna przyciąga wilgoć i zatrzymuje ją w skórze.

Podkład Serum Silk Foundation zapewnia podstawę pełnej rutyny rozświetlającej:

Baza Intensive Serum Radiance Primer natychmiast dodaje blasku, poprawiając wygląd skóry oraz trwałość podkładu.

Podkład Serum Silk Foundation z czasem zapewnia promienną, bardziej naturalną cerę o wyrównanym kolorycie.

Wykonanym z gęsto zbitego włosia pędzlem Full Coverage Face Brush można łatwo aplikować, blendować i delikatnie wklepać w skórę płynny podkład. Nieskazitelne wykończenie gwarantowane.

Wykonany z miękkich włókien pędzel Soft Focus Foundation Brush zapewnia precyzyjną aplikację jak opuszkami palców. Dzięki wyjątkowemu, zwężanemu kształtowi dopasowuje się on do rysów twarzy.