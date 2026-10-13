e.l.f. Cosmetics prezentuje „The e.l.f.ing Magical Sisters” – magiczną kampanię na spooky season

Stworzona specjalnie na spooky season kampania przenosi nas do świata współczesnych czarownic, doprawionego charakterystyczną dla e.l.f. dawką humoru. W filmowej odsłonie trzy młode wiedźmy odkrywają, że kosmetyki e.l.f. potrafią podkręcić nie tylko ich makijaż, ale też magiczne moce. W spocie występują Priah Ferguson, gwiazda serialu Netflix „Stranger Things”, Keyla Monterroso Mejia z „The Studio” oraz Bebe Wood, aktorka znana z filmu „Mean Girls” z 2024 roku. Prawdziwą magię magię robią jednak Soft Glam Cream Blush & Bronzer Sticks.

Kampania zachowuje charakterystyczne dla e.l.f. poczucie humoru i przewrotne podejście do beauty. Scenariusz powstał we współpracy z Anną Drezen, główną scenarzystką „Saturday Night Live” w sezonach 46. i 47., a za reżyserię odpowiada Hannah Levy z Hungryman Productions. Koncepcję opracował e.l.f. Made, wewnętrzny zespół odpowiedzialny za projekty łączące beauty z rozrywką.

Nasza społeczność mówi nam, że Soft Glam Cream Blush & Bronzer Sticks są tak kremowe, napigmentowane i łatwe w blendowaniu, że musi kryć się w nich jakaś magia. Zrobiliśmy więc to, co potrafimy najlepiej – podchwyciliśmy ten pomysł. „The e.l.f.ing Magical Sisters” to odważna i pełna humoru rozrywka w stylu, z którego znany jest e.l.f. – komentuje Oshiya Savur, Chief Marketing Officer e.l.f. Brands. - Spooky season to jeden z tych momentów w kulturze, w których mogą uczestniczyć każde oko, usta i twarz (eyes.lips.face. = e.l.f.). Dorzucamy do niego coś od siebie: humor, czarownice i bestsellerowe kosmetyki. Właśnie tak zmieniamy insighty naszej społeczności w działania i pozostajemy w rytmie tego, czym żyje kultura.

Wielokrotnie nagradzane Soft Glam Cream Blush & Bronzer Sticks zdążyły już oczarować konsumentów – aż 50% ich nabywców to osoby, które wcześniej nie kupowały produktów e.l.f.*. Formuły zawierają 2% masła shea i 1% oleju z nasion słonecznika, dzięki czemu gładko suną po skórze i pozwalają stopniować intensywność koloru. A wszystko to w zgodzie z tym, co e.l.f. robi najlepiej – oferując jakość premium w przystępnej cenie.

Autor: e.l.f. Cosmetics/ Materiały prasowe