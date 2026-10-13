Jesienny reset skóry: jak odbudować i otulić skórę po lecie?

Jesienią zmieniamy podejście do podstawowej pielęgnacji. Rezygnujemy z agresywnych żeli z mocnymi detergentami, które mogłyby naruszyć osłabioną barierę hydrolipidową. Zastępujemy je delikatnymi emulsjami, olejkami lub piankami, które skutecznie oczyszczają, nie pozostawiając uczucia ściągnięcia. Równie ważna jest zmiana kremu nawilżającego. Lekkie emulsje SPF ustępują miejsca bogatym, okluzyjnym formułom nasyconym ceramidami, skwalanem oraz kwasem hialuronowym. Ich zadaniem jest stworzenie na skórze niewidzialnej tarczy, która zatrzyma wilgoć w naskórku i ochroni twarz przed gwałtownymi zmianami temperatur.

Zestaw LUNA™ 4

Kultowa szczoteczka do oczyszczania twarzy, której skuteczność została potwierdzona klinicznie – usuwa aż 99% zanieczyszczeń, nadmiaru sebum oraz pozostałości makijażu.

Autor: Foreo/ Materiały prasowe

Mniejsze nasłonecznienie jesienią otwiera przed nami drzwi do intensywnej kuracji kwasami. To idealny moment na usunięcie zrogowaciałego naskórka i rozjaśnienie posłonecznych przebarwień. Jeśli Twoja skóra potrzebuje odświeżenia i walki z niedoskonałościami, sięgnij po kwasy AHA (np. kwas glikolowy lub mlekowy), które wygładzają i poprawiają koloryt. Przy cerze wrażliwej i naczynkowej doskonale sprawdzą się łagodne kwasy PHA (glukonolakton), które delikatnie złuszczają, jednocześnie silnie nawilżając. Pamiętaj, by kwasy wprowadzać do rutyny wieczornej stopniowo – 1-2 razy w tygodniu to bezpieczny start.

DRUNK ELEPHANT T.L.C. Framboos™ Glycolic Night Serum - Serum na Noc

Odkryj T.L.C. Framboos™, serum glikolowe na noc, zaprojektowane, aby delikatnie odnowić matową skórę podczas snu. Ukierunkowana mieszanka AHA i kwasu salicylowego złuszcza skórę i pomaga odblokować pory, zapewniając gładką i wyrównaną cerę po przebudzeniu.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Drunk Elephant

Jesień to tradycyjnie początek „sezonu na retinol”. Ta pochodna witaminy A to jeden z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych składników aktywnych o działaniu przeciwstarzeniowym. Retinol stymuluje produkcję kolagenu, przyspiesza cykl odnowy komórkowej, spłyca zmarszczki oraz pomaga w walce z trądzikiem i przebarwieniami. Wprowadzanie retinolu wymaga jednak cierpliwości (tzw. budowania tolerancji). Zacznij od niskich stężeń (np. 0,1% - 0,3%) stosowanych co trzeci lub czwarty wieczór, zawsze pamiętając o intensywnym nawilżaniu w pozostałe dni oraz o bezwzględnym stosowaniu filtrów SPF 50 na dzień.

PIXI Overnight Retinol Oil - Olejek do twarzy z retinolem

Olejek do twarzy z retionelem od Pixi zwalcza efekty starzenia się skóry. Pomaga wygładzić drobne linie i zmarszczki, ponadto dodaje cerze energii i blasku. Przy regularnym stosowaniu olejek zmniejsza widoczność porów oraz ujednolica koloryt skóry. Dzięki zawartości peptydów i ceramidów cera staje się długotrwale nawilżona i ujędrniona.

Autor: PIXI/ Materiały prasowe

Podczas gdy kwasy i retinol zmuszają skórę do intensywnej pracy i złuszczania, peptydy są dla niej jak kojący, regenerujący kompres. Te mikroskopijne łańcuchy aminokwasów działają jak przekaźniki informacji – stymulują skórę do produkcji nowego kolagenu i elastyny. Peptydy biomimetyczne (tzw. peptydy sygnałowe lub rozkurczające, działające jak "botoks w butelce") doskonale wygładzają zmarszczki mimiczne, poprawiają gęstość skóry i przyspieszają procesy naprawcze. Są niezwykle bezpieczne, nie wywołują podrażnień i świetnie komponują się w jednej rutynie z retinolem oraz kwasami, dbając o to, by skóra pozostała jędrna i ukojona.

Paula's Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Intensive Moisturizer

Bogaty krem, który sprawia, że skóra wygląda na bardziej jędrną i sprężystą, jednocześnie przywracając komfort suchej skórze. Formuła z peptydami została stworzona z myślą o skórze, która ma trudność z utrzymaniem odpowiedniego poziomu nawilżenia. Zapewnia intensywne nawilżenie nawet do 120 godzin.