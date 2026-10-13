Levi’s redefiniuje styl back-to-school. Poznaj Loose Prep na sezon Jesień/Zima 2026

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-13 13:14

W sezonie Jesień/Zima 2026 Levi’s® na nowo interpretuje klasykę stylu preppy, stawiając na swobodniejsze fasony i nowoczesne proporcje. Loose Prep to współczesna odsłona stylu inspirowanego modą kampusową, w której klasyczne elementy garderoby łączą się z luźnymi, oversize’owymi jeansami i chinosami. Efekt to swobodne, a jednocześnie dopracowane stylizacje.

Czworo młodych modeli prezentuje ubrania w stylu preppy. O nowej kolekcji Levi’s przeczytasz na SE.
Autor: Levi’s/ Materiały prasowe

U podstaw Loose Prep leży kontrast. Klasyczne elementy preppy - koszulki w paski, koszule zapinane na guziki czy warstwowe dzianiny - zestawiono z bardziej obszernymi fasonami spodni. Połączenie dopracowanej, strukturalnej góry z luźniejszym dołem tworzy stylizacje, które wyglądają świadomie, ale pozostają naturalne i niewymuszone.

Jednym z najważniejszych modeli męskiej kolekcji jest 501® Loose - najnowsza odsłona kultowej rodziny 501®. Fason wykonano z denimu w 100% z bawełny, bez dodatku stretchu. Zachowuje charakterystyczne DNA oryginalnego 501®, jednocześnie oferując luźniejszą sylwetkę odpowiadającą współczesnym potrzebom. Kolekcję uzupełniają inne fasony, m.in. 568™ Loose Straight oraz 567™ Relaxed Flare, które wyróżniają się charakterystycznymi krojami i zapewniają komfort noszenia. Jeszcze odważniejszą propozycją jest Baggy Barrel - fason z wyrazistym kształtem nogawki.

Loose Prep to jednak nie tylko denim. W kolekcji znalazły się również fasony spodni wykonane z innych materiałów. XX Chino Baggy to luźniejsza interpretacja klasycznych chinosów, uszyta z bawełnianego twillu o wyraźnej strukturze. Model sprawdzi się zarówno w bardziej eleganckich, jak i codziennych stylizacjach. Uzupełniają go nowe fasony - XX Chino Baggy Pleated oraz Extra Baggy Cargo - które wprowadzają do kolekcji charakterystyczne zakładki i funkcjonalne detale inspirowane stylem utility. Wszystkie modele łączy umiejętne zestawienie swobody z bardziej dopracowanym charakterem.

Damska część kolekcji obejmuje zarówno klasyczne fasony w dopracowanych odcieniach denimu, jak i modele w głębszych, bardziej wyrazistych tonacjach. Wśród najważniejszych propozycji znalazły się Loose Taper i Loose Boot. Bardziej wyrazistą interpretację Loose Prep prezentuje Teardrop Wideleg, z szeroką i luźno układającą się na bucie nogawką.

„Loose Prep to gra między strukturą a swobodą. Kiedy zestawisz dopracowaną, warstwową dzianinę z 501® Loose, wszystko zaczyna ze sobą współgrać” - mówi Janine Chilton-Faust, Global VP of Men’s Design w Levi Strauss & Co. „Chcieliśmy pokazać, że można świadomie budować stylizacje, a jednocześnie podchodzić do mody z lekkością i bez nadmiernej powagi”.

Loose Prep doskonale oddaje ducha kolekcji Levi’s® na sezon Jesień/Zima 2026, w której najważniejszą rolę odgrywa indywidualny styl. Marka pokazuje, że współczesne preppy nie musi oznaczać sztywnych reguł.

Levi’s
Autor: Levi’s/ Materiały prasowe
Levi’s
Autor: Levi’s/ Materiały prasowe
Levi’s
Autor: Levi’s/ Materiały prasowe
Levi’s
Autor: Levi’s/ Materiały prasowe
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