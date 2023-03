Sposoby na męski zarost. Jak rozprawić się z niechcianymi włoskami?

Golarki rotacyjne - czym są i dlaczego warto po nie sięgać?

Męskie golenie potrafi przysporzyć wielu problemów. Zbyt szybkie odrastanie włosków, podrażnienie oraz niedokładna eliminacja zarostu - to tylko niektóre z nich. Panowie coraz częściej sięgają po nowoczesne technologicznie golarki, które pozwalają na precyzyjniejszą pracę i nie podrażniają skóry. Takim rozwiązaniem są między innymi golarki rotacyjne, które szczególnie polecane są panom z bujnym i gęstym zarostem.

Golarka rotacyjna Remington - XR1750 LIMITLESS X5.

Golarki rotacyjnie najczęściej posiadają 3 głowice, które niezależnie od siebie golą zarost. Tak jest również zaprojektowana golarka marki Remington - XR1750 LIMITLESS X5. Model ten ma być całkowicie nowym wymiarem golenia. Urządzenie doskonale radzi sobie z każdego rodzaju zarostem, a dzięki specjalnie zaprojektowanym głowicom 360° jest w stanie dotrzeć w każdym zakamarek skóry. To bardzo istotna funkcja, która sprawdzi się szczególnie w okolicy brody i żuchwy. Golarka XR1750 LIMITLESS X5 dopasowuje się do kształtu skóry, co sprawia, że cały proces golenia jest prostszy i bardziej intuicyjny. Głowice nieustannie maja kontakt ze skórą, dzięki czemu są w stanie wyłapać każdy włos. Niezależne ruchome ostrza dostosowują się do każdego kształtu twarzy i skutecznie wyłapują więcej włosów w mniejszej liczbie pociągnięć, wykonując ponad 130 000 obrotów na minutę. Urządzenie jest lekkie i doskonale wyprofilowane, nie ślizga się i nie wypada z dłoni. Jeżeli poszukujesz golarki, która spełnić najwyższe wymagania to propozycja od marki Remington jest zdecydowanie godna uwagi.

i Autor: Materiały prasowe Remington

