Sprawdź, dlaczego „pechowy piątek” może stać się najlepszym momentem na self-care i przygotowanie do walentynek

DLACZEGO PIĄTEK 13 LUTEGO SPRZYJA MIŁOŚCI DO SIEBIE?

Zestawienie piątku, który symbolicznie zamyka intensywny czas, z ideą miłości do siebie działa zaskakująco dobrze. To moment, w którym ciało naturalnie domaga się zwolnienia, emocje potrzebują wyciszenia, a my możemy świadomie przygotować się na weekend i walentynki. Zamiast „pecha” pojawia się intencja. Zamiast napięcia – uważność.

WIECZÓR, KTÓRY ZMIENIA NARRACJĘ

Piątkowy wieczór 13 lutego nie musi oznaczać planów ani wyjść. Może być wieczorem domowym, spokojnym, skupionym na sobie. Jednym z najprostszych, a zarazem najbardziej skutecznych sposobów na zadbanie o siebie jest świadomy rytuał pielęgnacyjny. Kilkanaście minut spędzonych w ciszy, z uważnością na dotyk i potrzeby skóry, działa kojąco nie tylko na ciało, ale i na emocje.

W tej filozofii doskonale odnajdują się dermokosmetyki Sesderma, które łączą zaawansowaną wiedzę dermatologiczną z realnymi potrzebami skóry. Ich formuły wspierają naturalne procesy regeneracyjne, dzięki czemu pielęgnacja staje się spokojnym rytuałem, a nie kolejnym zadaniem do odhaczenia.

Zapach w rytuale miłości do siebie – dlaczego ma znaczenie?

Zapach ma bezpośredni wpływ na emocje i pamięć. Odpowiednio dobrany potrafi wyciszyć, poprawić nastrój i stworzyć poczucie komfortu. Mountain Sorvella Bianca idealnie wpisuje się w ideę Dnia Miłości do Siebie – subtelny, czysty i bliski skórze, stworzony z myślą o chwilach tylko dla siebie. Kompozycja marki Sorvella Perfume nie dominuje otoczenia, lecz delikatnie je dopełnia. To zapach, który towarzyszy, a nie narzuca się – idealny na spokojny wieczór.

Tak zadbana emocjonalnie, następnego dnia – 14 lutego – możesz celebrować miłość na własnych zasadach. Z partnerem, z przyjaciółmi albo po prostu w towarzystwie osób, przy których czujesz się sobą.

ODCZAROWAĆ PIĄTEK 13-GO

Dzień Miłości do Siebie wypadający w piątek 13 lutego to nie przypadek – to zaproszenie do zmiany perspektywy. Pokazuje, że to, co przez lata uznawane było za pechowe, może stać się najlepszym momentem na troskę o siebie. Bo kiedy zaczynamy od siebie – nawet piątek trzynastego przestaje mieć złą reputację.

i Autor: Sesderma,/ Materiały prasowe

i Autor: Sesderma,/ Materiały prasowe