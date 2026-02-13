Wiosenny makijaż: rozświetlona cera i świeży blask!

Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Nadal jednak wyrównana i pełna blasku skóra jest pożądana.

Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa mascara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

Dzisiaj makeup ma przede wszystkim zamaskować niedoskonałości i upiększać. W minionej epoce kobiety stawiały bardziej na widoczny makeup i nie bały się kolorów. Paleta barw dostępnych w cieniach do powiek była raczej uboga, królowały odcienie błękitu i zieleni. Uznawano wtedy, że makijaż oka powinien być spójny z kolorem tęczówki. Często sięgano również po konturówki do oczu i intensywnie je podkreślano. Na wszelkiego rodzaju imprezach i prywatkach królowała czerwona szminka do ust, która do dzisiaj uchodzi za symbol kobiecości i seksapilu. Cerę pudrowano ciężkimi pudrami w kamieniu, który każda szanująca się miłośniczka makijażu miała w swojej torebce. Problemem był jednak demakijaż, na rynku nie było tylu produtków do zmywania makeupu jak dzisiaj. Najczęściej stosowano w tym celu mydło lub spożywcze mleko.

Jaki makijaż na wiosnę 2026?

Wiosną zrezygnuj z ciężkich, matujących podkładów na rzecz tych o lżejszej konsystencji – BB kremów, CC kremów lub podkładów rozświetlających o średnim kryciu. Pozwolą one skórze oddychać i nadadzą jej naturalny, promienny wygląd. Aplikuj je cienką warstwą, najlepiej wilgotną gąbeczką lub palcami, aby uzyskać efekt "drugiej skóry". Korektor stosuj punktowo – pod oczy, aby zatuszować cienie, oraz na ewentualne niedoskonałości. Wybierz korektor o ton jaśniejszy niż Twój podkład pod oczy, a na wypryski – w kolorze Twojej cery. Pamiętaj, aby delikatnie wklepać go w skórę, nie rozcierać

LANCÔME Teint Idole Ultra Wear

Podkład Teint Idole Ultra Wear to Twój idealny towarzysz, gotowy stawić czoła każdemu wyzwaniu podczas intensywnego i zabieganego dnia. Jako najlepszy, długotrwały podkład zapewniający 24-godzinne krycie, zapewnia pełne, naturalne, matowe wykończenie, abyś mogła cieszyć się nieskazitelnym makijażem.

YVES SAINT LAURENT Touche Éclat - Rozświetlacz w pisaku

Rozświetlacz w pisaku Touche Éclat to prawdziwy must-have wszystkich kobiet, które pragną rozświetlić swoją skórę i podkreślić jej naturalne piękno. Jedno pociągniecie kultowym pędzelkiem daje wrażenie wypoczętej skóry pełnej blasku, niczym po 8-godzinnym śnie. Za pomocą kilku strategicznych pociągnięć ten bestsellerowy rozświetlacz powoduje, że zmarszczki, niedoskonałości i oznaki zmęczenia znikają. Rozświetlający kompleks Luminocaptide sprawia, że wyglądasz na wypoczętą i świeżą nawet wtedy, gdy masz za sobą długi i ciężki dzień. Eleganckie opakowanie rozświetlacza dyskretnie wsuniesz do torebki, aby mieć je pod ręką w każdej sytuacji.

Róż to absolutny must-have w wiosennym makijażu! Dodaje cerze świeżości, młodzieńczego blasku i sprawia, że wyglądamy na bardziej wypoczęte. Wybieraj odcienie brzoskwiniowe, koralowe lub delikatne róże, które idealnie imitują naturalny rumieniec. Aplikuj go na szczyty kości policzkowych, delikatnie rozcierając w kierunku skroni. Możesz również musnąć nim lekko nos i brodę, aby uzyskać bardziej naturalny efekt. Co więcej, róż w kremie lub pudrze świetnie sprawdzi się również jako cień do powiek! Nałożony delikatnie na całą ruchomą powiekę lub tylko w załamaniu, stworzy spójny i subtelny makijaż oka.

CHARLOTTE TILBURY Unreal Blush Healthy Glow Stick

Długotrwały i kremowy róż w sztyfcie nada Twoim policzkom świetlisty i promienny kolor z różowym, opalizującym efektem. Natychmiastowo poprawia strukturę skóry, zmiękcza ją i napina, zapewniając świeżą, promienną i opaloną cerę w zaledwie kilka sekund! Sztyft rozświetlający Unreal Blush Healthy Glow Stick został wzbogacony o tę samą barierę ochronną skóry, co uwielbiany przez wszystkich podkład Unreal Skin Foundation, co zapewnia klinicznie udowodnione rezultaty, które natychmiastowo i z czasem poprawiają wygląd i kondycję skóry!

Wiosną bronzer ma za zadanie imitować delikatne muśnięcie słońca, a nie mocne konturowanie. Wybierz produkt w ciepłym, ale nie pomarańczowym odcieniu, najlepiej matowy lub z delikatnymi drobinkami. Aplikuj go na te partie twarzy, które naturalnie opala słońce: czoło (przy linii włosów), szczyty kości policzkowych, nos i brodę. Pamiętaj o dokładnym rozblendowaniu, aby uniknąć smug i nienaturalnych plam. Bronzer ma nadać cerze ciepła i subtelnego wymiaru. Podobnie jak róż, bronzer może być używany jako cień do powiek. Delikatnie nałożony w załamaniu powieki, doda głębi spojrzeniu i podkreśli kolor tęczówki, tworząc harmonijny i naturalny look.

NARS Laguna Bronzing Cream

Kremowa formuła, dostępna w 2 słonecznych odcieniach inspirowanych naszym kultowym odcieniem Laguna, rozprowadza się na skórze, zapewniając ultranaturalny, długotrwały efekt. O zapachu olejku monoi z Tahiti z Polinezji Francuskiej marki NARS, który również pomaga zachować wilgoć, ujędrnić i wyrównać koloryt skóry.