Kompleksowa pielęgnacja włosów: Tajemnice zdrowych i lśniących pasm

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wypadanie włosów to rzecz normalna. Średnio na głowie człowieka znajduje się 100-150 tys. włosów. Nie rosną one w jednakowym tempie i są w różnych fazach rozwoju. Naukowcy są zdanie, że cykl życia jednego włosa to około 4 lat. U zdrowego człowieka 10-15 proc włosów jest w stanie spoczynku i wypadnie. To całkowicie normalny proces. Problem pojawia się, gdy wypadających włosów jest więcej. Czynników odpowiadających za nadmierne wypadanie włosów jest wiele. Należą do nich między innymi zmiany hormonalne, nieodpowiednia dieta, stres, przemęczenie oraz niektóre schorzenia, jak choroby tarczycy. Włosy mogą wypadać także na skutek nieumiejętnej pielęgnacji i zbyt intensywnej stylizacji.

Pielęgnacja włosów zaczyna się od prawidłowego mycia. Wybór szamponu powinien być dostosowany do typu skóry głowy (np. przetłuszczająca się, sucha, wrażliwa) oraz potrzeb włosów (np. farbowane, suche, zniszczone). Pamiętaj, aby szampon aplikować głównie na skórę głowy, delikatnie masując ją opuszkami palców, co pobudzi krążenie i usunie zanieczyszczenia. Włosy na długości wystarczy spłukać pianą spływającą z góry. Dokładne spłukiwanie letnią wodą jest kluczowe, by uniknąć obciążenia włosów.

Odżywienie i nawilżenie – klucz do elastyczności

Po każdym myciu włosy potrzebują odżywienia. Odżywka, dobrana do typu i potrzeb włosów, powinna być aplikowana na długości, omijając skórę głowy (chyba że producent zaleca inaczej). Pozostaw ją na włosach na kilka minut, a następnie dokładnie spłucz. Raz lub dwa razy w tygodniu warto zastosować maskę, która dostarczy włosom intensywniejszych składników odżywczych, wzmacniając je i regenerując od środka.

Pamiętaj, że kondycja włosów odzwierciedla ogólny stan Twojego organizmu. Zbilansowana dieta, bogata w witaminy (szczególnie A, E, C, witaminy z grupy B), minerały (cynk, selen, żelazo) oraz białko, jest fundamentem zdrowych włosów. W razie potrzeby, po konsultacji z lekarzem, można wspomóc się suplementacją, np. biotyną czy kolagenem.