Randka last minute? Poznaj beauty tricki dla niej i dla niego, które działają w ostatniej chwili

DLA NIEJ: BLASK, TRWAŁOŚĆ I EFEKT “WOW” W KILKA MINUT

Usta, które przetrwają kolację i pocałunki

L’Oréal Paris Infaillible Laque Resistance to pomadka stworzona na intensywne wieczory. Efekt lakierowanego, soczystego blasku i trwałość aż do 16 godzin1. Formuła odporna na odbijanie i rozmazywanie sprawia, że usta wyglądają perfekcyjnie od aperitifu aż po ostatni taniec. Ultraprecyzyjny aplikator umożliwia szybkie, pewne pociągnięcie, idealne przy randce last minute.

Makijaż, który nie drgnie nawet, gdy robi się gorąco

Nawet gdy robi się gorąco, Twój makijaż pozostaje nienaruszony. Mgiełka Infaillible Setting Spray utrwali makijaż aż na 36 godzin2 i ochroni go przed wodą, potem, ciepłem i ścieraniem. Wystarczą 3 sekundy. Jedna chmura mgiełki i cały look jest zablokowany - bez rozmazywania, bez poprawek, bez kompromisów.

Skóra, która wygląda na wypoczętą - nawet jeśli wcale nie była

Jeśli Twoja cera potrzebuje szybkiego wygładzenia i widocznego odświeżenia, sięgnij po Revitalift Laser Serum z 3 peptydami o ukierunkowanym działaniu: peptyd Argireline®3, który wygładza rysy twarzy i redukuje drobne linie, frakcje peptydów kolagenowych, wspierające redukcję zmarszczek, oraz elasti-peptydy, poprawiające jędrność skóry. Już po jednej aplikacji skóra staje się bardziej sprężysta, nawilżona i rozświetlona. Idealne na randkę, gdy chcesz wyglądać świeżo i promiennie.

Chcesz wzmocnić efekt? Nowa wersja kremu Revitalift Laser została wzbogacona argireliną – neuropeptydem wspierającym zrelaksowanie rysów twarzy. Redukuje do 10. oznak starzenia w miesiąc4 i stanowi perfekcyjną bazę pod makijaż.

Szybki sposób na efekt tafli na włosach

Nic tak nie dopełnia randkowego looku jak gładkie, lśniące włosy. Linia L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss to domowa rutyna, która nadaje włosom lustrzany połysk bez wychodzenia z łazienki. Masz czas na pełen rytuał? Wypróbuj szampon i odżywkę, aby zyskać 2x więcej lustrzanego blasku6.

Masz bardzo mało czasu? Serum nabłyszczające L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss bez spłukiwania otula powierzchnię włókien włosa, zapewniając 10 razy większą gładkość przez 72 godziny7, natychmiastowy połysk i termoochronę do 230 stopni. Po prostu błyskawiczny efekt tafli.

A jeśli włosy potrzebują więcej miękkości, odżywienia i tego zmysłowego, „randkowego” zapachu - wybierz Elseve Magiczna Moc Olejków Eliksir Odżywczy. Pielęgnuje, dyscyplinuje i dodaje blasku bez obciążenia. Formuła eliksiru zapewnia aż 6x bardziej lśniące włosy8, ochronę przed puszeniem do 72h9 oraz termoochronę do 230°C10, czyli wszystko, czego potrzebujesz, by w kilka chwil uzyskać idealne, gładkie i sprężyste pasma.

DLA NIEGO: PROSTO, SZYBKO, SKUTECZNIE

Natychmiastowe rozświetlenie i efekt zdrowej skóry

Zmęczona cera? L’Oréal Men Expert Hydra Energetic Serum z 10% witaminą C natychmiast rozjaśnia skórę, wygładza jej powierzchnię i wyrównuje koloryt. Lekka, szybko wchłaniająca się formuła nie pozostawia tłustych śladów i przywraca zmęczonej skórze zdrowy, pełen witalności wygląd.

24‑godzinna redukcja oznak zmęczenia

Dla panów, którzy chcą wyglądać świeżo, ale bez skomplikowanej pielęgnacji: Krem nawilżający L'Oréal Men Expert Hydra Energetic to lekki krem, który zwalcza 5 oznak zmęczenia: zszarzałą cerę, cienie pod oczami, utratę komfortu, sprężystości oraz szorstkość skóry. Szybko się wchłania, nie klei, nie obciąża i jest opracowany specjalnie dla męskiej skóry.