Spring Skin Reset w berlińskim stylu. German beauty według Kess Berlin

Wywodząca się z dynamicznej sceny Berlina marka wpisuje się w rosnący trend german beauty, który stawia na funkcjonalność, minimalistyczne formuły i efekt bez wysiłku. To podejście, w którym makijaż nie maskuje, a współpracuje ze skórą - szybko, intuicyjnie i bez zbędnych kroków.

Lekkość, która robi różnicę

W centrum wiosennego resetu skóry znajduje się CC Cream SPF 30 - produkt, który redefiniuje codzienny makijaż. Lekka, dopasowująca się do cery formuła wyrównuje koloryt, redukuje zaczerwienienia i pozostawia skórę świeżą oraz promienną.

To rozwiązanie dla tych, które chcą osiągnąć efekt wypoczętej, naturalnej skóry bez efektu maski. CC Cream działa jak filtr w rzeczywistości - subtelnie wygładza, nie przykrywając tego, co autentyczne.

Skóra w roli głównej

Spring skin reset to także zmiana podejścia - mniej warstw, więcej świadomych wyborów. Korektor w sticku SPF 20 pozwala punktowo wyrównać niedoskonałości, zachowując lekkość całego makijażu, a kremowe formuły łatwo stapiają się ze skórą, dając naturalny efekt. Makijaż przestaje być procesem, a staje się gestem - szybkim, intuicyjnym i dopasowanym do rytmu dnia.

Naturalny glow w berlińskim wydaniu

Wiosenny look nie istnieje bez świeżości. Duo Stick - jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów marki - pozwala w kilku ruchach dodać twarzy koloru i blasku. Kremowa konsystencja wtapia się w skórę, umożliwiając budowanie efektu od subtelnego muśnięcia po bardziej wyrazisty glow. To produkt, który - podobnie jak Berlin - łączy minimalizm z wyrazistością.

German beauty - mniej znaczy więcej

Trend german beauty redefiniuje podejście do urody: mniej skomplikowanych rytuałów, więcej jakości i funkcjonalności. Produkty Kess powstają z myślą o codzienności - mają działać szybko, wyglądać dobrze i podkreślać indywidualność.