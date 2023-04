"Sprzedają w pintach". Lidl z wyjątkową ofertą

Nikt o to nie pytał, każdy potrzebował. Kosmetyki do kąpieli inspirowane Mario

piwnej rewolucji, która w Polsce rozpoczęła się już ponad 10 lat temu, dzisiaj możemy wybierać w szerokim wyborze piw rzemieślniczych, a same piwa kraftowe stały się łatwo dostępne – możemy kupić je np. w sklepach Lidl Polska lub spróbować ich smaku w pubach i restauracjach. Piwowarzy na całym świecie starają się zapewnić doskonały, a jednocześnie unikalny smak i aromat tego trunku. Liczą się nie tylko poszczególne składniki, ale również sposób fermentacji i dojrzewania. Do tej jednej, idealnej receptury dotarli właśnie Karol Okrasa i Browar PINTA – przygotowując niezwykle aromatyczną propozycję dla wszystkich miłośników piwa typu APA.

APA, czyli American Pale Ale to jasne piwo górnej fermentacji – świeże, delikatnie goryczkowe o głębokim smaku. Najnowsza propozycja od Karola Okrasy i Browaru PINTA, dostępna w sklepach sieci Lidl Polska już od 20 kwietnia, to American Pale Ale chmielone odmianami Amarillo®, Talus® oraz Azacca®, wzbogacone trawą żubrową oraz kolendrą. W efekcie otrzymano lekkie, orzeźwiające, jasne piwo o zbalansowanym, ale zdecydowanie unikalnym aromacie i smaku. To doskonała kombinacja oryginalnej trawy żubrowej z Otuliny Biebrzy, aromatycznej indyjskiej kolendry oraz amerykańskich odmian chmielu o wyraźnie rześkim, limonkowym profilu. Smak i aromat doskonale wpisują się w klimat nadchodzących, ciepłych miesięcy – zgodnie z założeniami, we współpracy browaru ze sławnym kucharzem pojawią się też kolejne propozycje, dostosowane do każdej z pór roku.

Najnowsza propozycja Karola Okrasy i Browaru PINTA jest dostępna w sklepach sieci Lidl Polska od 20 kwietnia. W dniach od 20 do 22 kwietnia będzie obowiązywała specjalna promocja: kupując dwa piwa APA od Karola Okrasy i Browaru PINTA zapłacimy tylko 8,99 zł za jedną butelkę (9,99 zł/ 500 ml/ 1 but. – cena standardowa).

