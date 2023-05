Stocz zwycięską walkę ze zmarszczkami. Najcenniejsze składniki przeciwstarzeniowe zamknięte w jednej butelce

Co kupić mamie?

Serum to idealny dodatek do codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Za jego intensywne działanie odpowiadają skoncentrowane formuły. To dzięki nim daje ono szybkie rezultaty, zaspokajając wyjątkowe potrzeby skóry.

Dwie różne, silne formuły, zawarte w profesjonalnych serum NIVEA Cellular, wzmacniają każdy rytuał pielęgnacyjny - wystarczy kilka kropel dziennie, aby uzyskać widoczny efekt. Nowości zawierają połączenie aktywnego składnika – kwasu hialuronowego lub fitoretinolu - z 9% kompleksem pielęgnacyjnym. Innowacją, jaką udało się osiągnąć naukowcom z R&D Beiersdorf, jest połączenie w serum skoncentrowanych składników aktywnych, z wyjątkową formułą pielęgnującą, która nie obciążaproduktu. 9% kompleks to połączenie zestawu antyoksydantów, cennych olejków pielęgnacyjnych oraz składników nawilżających. Dodatek właśnie takiego stężenia kompleksu pozwala osiągnąć najlepszą jakość formuły i oczywiście zapewnić maksimum pielęgnacji.

Nowe NIVEA Cellular Profesjonalne Serum to nie tylko unikalna formuła, to przede wszystkim niezwykłe składniki aktywne. Są dostępne w dwóch wersjach:

1. NIVEA Cellular Hyaluron Profesjonalne Serum, które intensywnie nawilża i odświeża zmęczoną skórę – dla jędrnego wyglądu.

2. NIVEA Cellular Phyto Retinol Effect Profesjonalne Serum, które pomaga regenerować skórę, wygładzić zmarszczki i drobne linie – dla ujednoliconej, młodziej wyglądającej skóry.NIVEA Cellular Hyaluron Profesjonalne Serum zawiera czysty Kwas Hialuronowy w wysoce skoncentrowanej dawce. Formuła z 9% kompleksem pielęgnującym i czystym Kwasem Hialuronowym pozostawia skórę natychmiastowo odświeżoną i intensywnie nawilżoną przez 24 godziny, zapobiegając tworzeniu się zmarszczek spowodowanych przesuszeniem skóry. Przy regularnym stosowaniu widocznie zredukowane są nawet, powstałe od przesuszenia, istniejące zmarszczki i drobne linie. Skóra jest wyraźnie ujędrniona oraz napięta, co zapewnia zdrowszy i świeższy wygląd cery.

NIVEA Cellular Phyto Retinol Effect Profesjonalne Serum zawiera Bidens Pilosa, naturalną, szczególnie łagodną roślinną alternatywę dla retinolu. Bidens Pilosa pochodzi z Ameryki Południowej, ale obecnie jest uważany za zioło szeroko stosowane w medycynie tradycyjnej w wielu krajach. Jako roślinna alternatywa dla przeciwzmarszczkowego składnika aktywnego retinolu, cenny Bidens Pilosa charakteryzuje się szczególną kompatybilnością ze skórą. Silnie skoncentrowanaformuła Profesjonalnego Serum NIVEA Cellular Phyto Retinol Effect zapewnia równomierną, wygładzoną cerę oraz nadaje skórze długotrwałe, intensywne nawilżenie. Drobne linie i zmarszczki są wygładzone, a widoczność porów i niedoskonałości jest zredukowana. Zapewnia gładszą, bardziej ujednoliconą skórę oraz jedwabistą miękkość.

Co to są fitoretinole? Jaka jest ich przewaga nad retinolami?

- Fitoretinol, to roślinny retinol, w naszym przypadku pozyskiwany z rośliny astrowatej - Bidens Pilosa. Związki te wykazują działanie retinoli - a to jedna z najważniejszych grup składników w kosmetologii. To także moje ulubione związki jako dermatologa. Dlaczego? Bo są samym dobrem dla skóry - ujędrniają, wygładzają i odnawiają naskórek, korzystnie wpływają na gruczoły łojowe i skład łoju, mają nawet działanie przeciwnowotworowe. Są bardzo szeroko stosowane w dermatologii ikosmetologii, ale te pochodzenia chemicznego bywają trudne w samodzielnym stosowaniu - mogą podrażniać, są fotouczulające. I tu przewaga wspomnianychwcześniej fitoretinoli - są skuteczne, ale delikatne - można je stosować w każdym typie skóry, nawet wrażliwej! Nie wymagają ochrony przeciwsłonecznej - można je zatem stosować także w czasie dnia i latem! - mówi Dr n. med. Magdalena Łuczkowska, dermatolog i ekspert NIVEA.