To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

To najczęściej sprzedawane perfumy na świecie. Dlaczego Chanel Coco Mademoiselle jest taki wyjątkowy?

Chanel Coco Mademoiselle to jedne z najchętniej kupowanych perfum na świecie. Za 100 mln flakon zapachu należy zapłacić ponad 800 zł, jednak mimo to tysiące kobiet o nim marzą. Chanel Coco Mademoiselle to legendarna kompozycja dla pewnych siebie kobiet, które doskonale wiedzą czego chcą. Za jego stworzeniem stoi uznany perfumiarz Jacques Polge. Perfumy te uwodzą zapachem bergamotki, mandarynki oraz pomarańczy. Nuty serca to jaśmin, róża oraz irys. To bardzo kobieta kompozycja, która kojarzy się ze świeżymi kwiatami. Chanel Coco Mademoiselle sprawdzają się na wielkie wyjścia. To jeden z chętniej wybieranych zapachów na śluby oraz wesela. Jest on bardzo trwały i wyczuwalny na skórze przez długie godziny.

Zobacz także: Większość osób źle używa perfum. Przez to ich woń się ulatnia. Ekspertka od wonności radzi, co zrobić, aby utrzymać zapach na dłużej

Idealny zamiennik Chanel Coco Mademoiselle. Suddenly Madame Glamour z Lidla

Madame Glamour marki Suddenly to jeden z największych bestsellerów Lidla. Nie ma się temu co dziwić. Zdaniem wielu osób Suddenly Madame Glamour to rewelacyjny zamiennik Chanel Coco Mademoiselle. Podobnie jak kultowy zapach Chanel, utrzymuje się on równie długo. Na skórze wyczuwalne jest nawet przez 10 godzin. Ta także orzeźwiająca, lekka kompozycja które bazą są białe kwiaty. Suddenly Madame Glamour znajdziesz w Lidlu w cenie ok 20 zł, w promocji można upolować go nawet za niecałe 11 zł. Kobiety pokochały ten zapach za romantyczne nuty oraz delikatną trwałość. - To co cenię z tym zapachu najbardziej to fakt, że mimo naprawdę niskiej ceny nie pachnie tandetnie. Większość tanich zapachów ma w sobie ten "zgrzyt" to zbyt słodko-alkoholowe coś co od razu przywodzi na myśl śmieszne podróby z targowiska, albo te małe perfumetki, które dziadkowie kupowali kiedyś na śmigus-dyngus. Tu tego nie ma. A niewiele jest tanich zapachów, które nie pachną "tym czymś - pisze jedna z użytkowniczek na portalu wizaz.pl

i Autor: Materiały prasowe Perfumy