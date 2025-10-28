Strefa dla jesieniary! Piżama jako element beauty rytuału

Soft luxury na noc — 5 projektów Aruelle, które redefiniują pojęcie komfortu

Eugenie set — elegancja w domowym wydaniu

Zestaw domowy o subtelnej fakturze przypominającej dzianinę. Wykonany z miękkiej, elastycznej bawełny w odcieniu jasnego melanżu szarości, zapewnia komfort i styl w każdym detalu. Góra z dekoltem w kształcie litery V i zapięciem na guziki dodaje kobiecej lekkości, a luźne rękawy i spodnie o prostym kroju gwarantują swobodę ruchów. Kieszenie po bokach i delikatne rozcięcia u dołu podkreślają funkcjonalność i nowoczesny charakter zestawu.

Saige Set — wyrafinowany komfort na co dzień

Zestaw o ponadczasowej, harmonijnej sylwetce. Wykonany z miękkiej prążkowanej tkaniny wiskozowo-poliestrowej w odcieniu stonowanej szałwiowej zieleni, łączy subtelność i funkcjonalność. Luźna koszula z klasycznym kołnierzykiem i delikatnym zapięciem na guziki wprowadza nutę szyku, a spodnie z szerokimi nogawkami optycznie wydłużają sylwetkę. Saige Set to kwintesencja elegancji w wersji homewear.

Elody Pajama Long — klasyka w kratę na chłodniejsze wieczory

Ponadczasowy komplet piżamowy w kolorze taupe, ozdobiony dużym wzorem w kratę. Wykonany z miękkiej, bawełnianej flaneli, łączy ciepło i elegancję w domowym wydaniu. Koszulowa góra o zaokrąglonym kroju została wykończona kontrastową lamówką, podobnie jak szerokie spodnie z kieszeniami po bokach i z tyłu. Regulowana wstążka w pasie dodaje komfortu, a całość tworzy klasyczny zestaw, który nigdy nie wychodzi z mody.

Linna Pajama Long — subtelna elegancja z nutą odwagi

Wyrafinowany komplet piżamowy, który łączy klasykę z nowoczesnym akcentem. Wykonany z elastycznej tkaniny wiskozowej o bezszwowym wzorze, zapewnia pełen komfort i elegancki wygląd. Koszulowa góra o prostym kroju z długimi rękawami ozdobiona została beżowymi guzikami i lamówką wokół dekoltu, kieszeni oraz mankietów. Ten sam beżowy detal biegnie wzdłuż boków spodni, tworząc spójną, dopracowaną całość. Regulowana wstążka w talii i praktyczne kieszenie dodają funkcjonalności. Linna Pajama Long to kwintesencja elegancji, która nie boi się odważnych detali.

Simone Bathrobe — luksus, który otula

Długi szlafrok wykonany z wyjątkowej, dwustronnej tkaniny o luksusowym charakterze. Ciepły odcień kremowego beżu podkreśla jego elegancję i przytulność. Wewnętrzna, gładka warstwa zapewnia miękkość i komfort, podczas gdy zewnętrzna strona z efektem teddy otula ciepłem i nadaje całości wyjątkową fakturę. Szeroki kołnierz szalowy, długie rękawy ze sztywnymi mankietami oraz duże, kwadratowe kieszenie tworzą harmonijną równowagę między stylem a funkcjonalnością. Pas z tej samej tkaniny pozwala dopasować fason do sylwetki, a długość do kostek nadaje mu elegancki, ponadczasowy charakter.