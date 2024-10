Stwórz wyjątkową fryzurę na Halloween i Andrzejki!

Mroczna elegancja - długie, lśniące włosy spięte w wysoki kucyk lub kok w stylu wampirzycy to elegancki wybór z nutą grozy. Możesz dodać czarną wstążkę albo delikatne pajęczyny z cienkich nici dla mrocznego efektu.

Zombie style - fryzura z mocno potarganymi, lekko natapirowanymi włosami, przypominająca nieco zaniedbaną czuprynę z horroru. Aby dodać efekt, spryskaj włosy szarą lub białą farbą tymczasową! Fryzurę tę ułożysz, korzystając z lakieru do włosów TRESemmé Extra Hold, który zapewni jej wielogodzinną trwałość, bez niepożądanego efektu sztywności.

Czarownica – luźne fale z dodatkiem kolorowych pasemek w odcieniach fioletu, zieleni lub pomarańczy. Dodaj ozdoby takie jak mini-kapelusik wiedźmy albo srebrne wsuwki z pająkami.

Lalka z koszmaru – gładkie włosy upięte w dwa kucyki lub warkocze z dodatkiem przerażających akcesoriów, jak kokardy z kośćmi czy makijaż przypominające szwy.

Czas na andrzejkowe wróżby!

Glamour retro – fale w stylu Hollywood z lat 20. to idealna opcja na imprezę z andrzejkowymi wróżbami. To elegancka fryzura z nutą tajemniczości. Stylizujesz włosy na gorąco? Użyj termoochronnego spray’u do włosów TRESemmé Keratin Smooth z zaawansowaną formułą, która chroni włosy przed działaniem wysokiej temperatury, aż do 230°.

Kok z akcentem – wysoki kok z połyskującymi akcesoriami, takimi jak brokatowe wsuwki czy ozdobne opaski, będzie idealnym dopełnieniem dla wieczornej stylizacji.

Loki – delikatne, miękkie fale to fryzura, która sprawdzi się na każdą okazję. Dodatkowo można wpleść w nią subtelne złote lub srebrne pasemka, które przyciągną uwagę podczas wróżenia.

Plecione czary – warkocze z romantycznymi akcentami, jak delikatne kwiaty lub koraliki, to idealna opcja na andrzejkową noc, pełną magii i wróżb.

Niezależnie od tego, czy świętujesz Halloween pełne grozy czy tajemnicze Andrzejki, odpowiednia fryzura doda Ci pewności siebie i sprawi, że wyróżnisz się na każdej imprezie!

Sięgnij po produkty, które ułatwią imprezową stylizację!

Lakier do włosów TRESemmé Extra Hold

Twoje włosy są trudne do ujarzmienia, a loki szybko znikają? Nie ma problemu! Lakier do włosów TRESemmé Extra Hold utrwali każdy rodzaj fryzury. Zapewni twojej fryzurze wielogodzinną trwałość, pomagając ułożyć nawet najbardziej niesforne pasma. Po zastosowaniu lakieru fryzura będzie doskonale utrwalona i elastyczna, bez niepożądanego efektu sztywności. Odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów.

Spray termoochronny TRESemmé Keratin Smooth

Termoochronny spray do włosów Keratin Smooth to zaawansowana formuła, która chroni włosy przed działaniem wysokiej temperatury oraz uszkodzeniami spowodowanymi zabiegami stylizacyjnymi. Pomaga wytworzyć barierę chroniącą przed uszkodzeniami spowodowanymi stylizacją włosów na gorąco, aż do 230°. Zapobiega utracie wilgoci i chroni strukturę włosa podczas ich stylizacji, sprawiając, że włosy stają się wygładzone i bardziej podatne na stylizację. Odpowiedni do wszystkich rodzajów włosów, także farbowanych.

i Autor: materiał prasowy TRESemmé

