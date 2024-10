Jak dbać o dłonie jesienią i zimą?

W drogeriach możemy wybierać spośród różnych kremów do rąk. Ich skóra – podobnie jak twarzy – wymaga indywidualnego traktowania i podejścia. Podpowiadamy jak wybrać krem idealny.

NA STAN SUSZY

Antidotum będzie NUXE Sweet Lemon Krem do rąk. Nawilża, zmiękcza oraz chroni suchą i bardzo suchą skórę, zapewniając intensywne odżywienie i uczucie komfortu przez cały dzień. Ma rozpieszczający zmysły zapach cytrynowej bezy, który jest w 100% naturalny. Długotrwałe odżywienie zapewnia olej z nasion konopnych. Nietłusta konsystencja kremu do rąk szybko wtapia się w skórę, zapewniając natychmiastowy efekt nawilżenia. Dłonie stają się miękkie, gładkie i … gotowe na wyzwania dnia codziennego.

Wypróbuj: NUXE Sweet Lemon Krem do rąk, 53 zł/50 ml

Z WITAMINĄ C

Jesienią zwiększamy nie tylko dawkę witaminy C w diecie, ale i pielęgnacji dłoni, ponieważ poprawia jędrność i elastyczność skóry. W PERFECTA Fenomen CTH Odżywczy krem do rąk, paznokci i skórek znajdziemy jej aż trzy skoncentrowane formy. Dodatkowo zawiera kwas hialuronowy utrzymujący prawidłowy poziom nawodnienia skóry, witaminę E potęgującą działanie witaminy C (łagodzi podrażnienia, wyrównując koloryt naskórka) oraz orange butter, które nawilża, regeneruje i odżywia skórę.

Wypróbuj: PERFECTA Fenomen CTH Odżywczy krem do rąk, paznokci i skórek, 14,99 zł/195 ml

PRZECIW STARZENIU

Skóra dłoni także się starzeje. Dlatego warto regularnie stosować krem o działaniu odmładzającym. CELIA GOLD 24k Luksusowy krem do rąk i paznokci zawiera 24-karatowe złoto, które sprawia, że skóra staje się miękka. Silnie nawilżający, bogaty w witaminy i minerały miód manuka i witaminę E zwaną witaminą młodości (poprawia elastyczność skóry i chroni ją przed przedwczesnym starzeniem się). Po użyciu kremu dłonie staną się jedwabiście gładkie i odżywione.

Wypróbuj: CELIA GOLD 24k Luksusowy krem do rąk i paznokci, 9,09 zł/80 ml

ZMYSŁOWE DOZNANIA

Po krem do rąk powinniśmy sięgać regularnie, dlatego ważne, by jego stosowanie kojarzyło się z przyjemnością i stało się pielęgnacyjnym rytuałem. Krem Roger & Gallet Gingembre Rouge uwodzi kandyzowaną nutą imbiru, doprawioną jasnoróżowymi jagodami. Sprawia, że skóra otrzyma pikantną rozkosz, będącą połączeniem świeżości i zmysłowości. Jego gładka konsystencja doskonale wnika w skórę, odżywiając ją i chroniąc. 95% składników tego niesamowitego kremu pochodzi z naturalnego źródła. To produkt, który został wyprodukowany we Francji, poddany rygorystycznym testom dermatologicznym, aby zapewnić Ci najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

Wypróbuj: Roger & Gallet Gingembre Rouge krem do rąk, 35,99 zł/30 ml, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

NIE TYLKO KREM MA ZNACZENIE

Duży wpływ na kondycję skóry rąk ma mydło, którym je myjemy. A mydło ma trudne zadanie, bo ma nie tylko skutecznie usuwać bród i zanieczyszczenia, ale też jednocześnie być maksymalnie łagodne, by nie wysuszać skóry rąk. Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło z olejem z wiesiołka doskonale sprawdzi się do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, podrażnionej i skłonnej do alergii. Produkt został przetestowany dermatologicznie, również pod kątem Atopowego Zapalenia Skóry (AZS). Dzięki drogocennemu olejowi z wiesiołka, produkt stanowi idealne wsparcie dla mikrobiomu skóry i stanie się idealnym sprzymierzeńcem w codziennej pielęgnacji.

Wypróbuj: BARWA Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydło z olejem z wiesiołka, 12,99 zł/500 ml

