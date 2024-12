Stylowe Boże Narodzenie. Ubrania i dodatki dla niej i dla niego

Święta to czas, gdy obdarowujemy bliskich wyjątkowymi prezentami, które sprawiają radość i na długo zapadają w pamięć. Marki dostępne w VAN GRAAF oferują różnorodne ubrania i dodatki, dzięki czemu każdy może znaleźć coś idealnego – dla mamy, siostry, żony, chłopaka, dziadka. Dobrze wykonane, eleganckie ubrania i akcesoria to nie tylko doskonały pomysł na prezent, ale także praktyczny i stylowy wybór, który z pewnością ucieszy każdego obdarowanego.

Pomysły na stylowe prezenty dla Niej

1. Klasyczny płaszcz i modne dodatki

Nic tak nie otula zimą, jak dobrze skrojony, dłuższy płaszcz. Ponadczasowy klasyk VAN GRAAF/NOISY MAY o prostej formie w kolorze ciemnej szarości, będzie pasować do każdej stylizacji. Taki prezent to idealny wybór dla kobiet, które cenią elegancję i klasykę w codziennym wydaniu. Dodatkowo duży szal VAN GRAAF/ VERB TO DO w modną, kolorową kratę. Doda charakteru każdej stylizacji, zapewniając ciepło i styl. Bo często to właśnie dodatki robią największe wrażenie! Miłośniczki mody prosto z ulic Kopenhagi będą zachwycone, gdy pod choinką znajdą top trend tego sezonu, czyli kapturek. VAN GRAAF/LOEVENICH to stylowy i praktyczny dodatek – czapka i szalik w jednym. A na koniec prezent, z którego będzie cieszyć się każda kobieta! Mała, na łańcuszku, z logotypami marki, czyli torebka od VAN GRAAF/GUESS skradnie serce każdej obdarowanej.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

2. Elegancki sweter

Święta to czas, gdy szczególnie cenimy komfort i przytulność, a jeśli o tym mowa, to nie może zabraknąć miękkiego i otulającego swetra, jednocześnie wpisującego się w aktualne trendy. Na prezent najlepiej postawić na jedną z ponadczasowych propozycji: golf lub kardigan. Prążkowany sweter z golfem VAN GRAAF/S.OLIVER to aż 50% wełny w składzie. Luźny krój i opadające ramiona dodają mu nonszalancji, a stonowany beż będzie pasował do każdej karnacji. Druga propozycja to sweter VAN GRAAF/MSCH COPENHAGEN z dekoltem w kształcie litery V i nowoczesnym, lekko przyciętym krojem stanie się wszechstronnym faworytem – obdarowana może nosić go na t-shirt, cienki golf czy koszulę.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

Pomysły na stylowe prezenty dla Niego

1. Kurtka oraz dodatki na każdą okazję

Mężczyźni często cenią praktyczne i uniwersalne rozwiązania, także w kwestii prezentów, dlatego ciepła kurtka puchowa lub polarowa to wybór, który z pewnością przypadnie do panom gustu. Polar VAN GRAAF/THE NORTH FACE będzie strzałem w dziesiątkę – praktyczny, wygodny, a zarazem modny. Niezależnie od wieku i stylu, polarowa kurtka to must have każdego mężczyzny! Również praktycznym prezentem i jednocześnie niezbędnym elementem zimowej garderoby jest kurtka puchowa. Propozycja od VAN GRAAF/PEGADOR w kolorze khaki to klasyka – regularny krój, pikowana, taka, która nigdy nie wyjdzie z mody. Tata czy dziadek ucieszą się, gdy pod choinką znajdą skórzane, eleganckie rękawiczki VAN GRAAF/PEARLWOOD. Wykonane z koziej skóry, ocieplane podszewką z dodatkiem wełny. Dla młodszych panów propozycja od VAN GRAAF/EASTPAK – kultowy, wielofunkcyjny plecak. To 2 w 1 - praktyczny plecak lub torba podróżna, a to dzięki chowanym paskom na ramię i uchwytowi do przenoszenia.

i Autor: materiały prasowe Van Graaf

2. Golf w modnym wydaniu

A co gdyby podarować ukochanemu mężczyźnie coś, po co sam by nie sięgnął? Sweter z golfem nie jest często pierwszym wyborem panów, ale gdy już go założą, będą wdzięczni Mikołajowi. Klasyczny sweter z golfem, o grubym splocie, w jednolitym, szarym kolorze od VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON to model dla każdego, niezależnie od wieku i stylu. Pasuje zarówno do dżinsów, jak i chinosów, a w weekendy – do dresów! Druga propozycja to kompromis – sweter z golfem, ale zapinany na suwak. Model VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM można nosić jako sweter z kołnierzem typu polo lub zapięty, jako golf. Jego dodatkowy atut to aż 92% wełny ze strzyży, co daje gwarancję ciepła nawet w najchłodniejsze zimowe dni.