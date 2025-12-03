Subtelny i naturalnie wyglądający makijaż. Poznaj nowości od Hebe Professional

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-03 12:44

Hebe poszerza linię Hebe Professional o nowe produkty do makijażu. W ofercie znajdziemy kosmetyki, które pozwalają w łatwy sposób modelować rysy twarzy, podkreślać naturalny blask skóry i nadawać makijażowi profesjonalny efekt. Kolekcja obejmuje rozświetlacz (Let’s Glow), bronzery (Let’s Get Shaped) oraz róże (Let’s Go Cheeks) w sztyfcie, które łączą makijaż i pielęgnację w jednym, oraz paletę Master Define do makijażu twarzy i oczu. Odkryj produkty, które pomogą stworzyć perfekcyjny look na każdą okazję.

Makijaż

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Makijaż

Makijaż twarzy i oczu na nowym poziomie

Paleta Master Define to cztery starannie dobrane produkty do makijażu w uniwersalnych odcieniach, które perfekcyjnie podkreślają rysy twarzy, subtelnie rozpraszają światło i nadają cerze zdrowy blask. Ich formuły łączą wysoką pigmentację, jedwabistą konsystencję i lekkość, dzięki czemu doskonale wtapiają się w skórę, tworząc naturalny i świetlisty efekt. Paleta obejmuje cztery produkty w odcieniach: Lumiere, Rosy Dew, Cashmere Tan oraz Velvet Taupe – każdy z nich pełni inną funkcję i idealnie współgra z pozostałymi. Naturalny róż ożywia makijaż, rozświetlacz pasuje do każdej karnacji, a dwa bronzery – ciepły i chłodny – podkreślają kontury i sprawiają, że skóra wygląda jak muśnięta słońcem, nawet w środku zimy

Hebe

i

Autor: Hebe/ Materiały prasowe

Modelowanie twarzy i pielęgnacja w jednym

Z myślą o codziennym makijażu o naturalnym efekcie Hebe Professional wprowadza linię pięciu wszechstronnych sztyftów, które łączą funkcję makijażu i pielęgnacji. Ich formuły wzbogacono o oleje roślinne – kokosowy, z otrąb ryżowych oraz pestek jabłka – które wspierają barierę hydrolipidową skóry, zapewniają uczucie nawilżenia i nadają promienny, zdrowy wygląd.

Hebe

i

Autor: Hebe/ Materiały prasowe

Sztyfty pozwalają w prosty sposób wymodelować kontury twarzy, dodając jej naturalnego rumieńca, subtelnego blasku lub efektu „mokrej skóry”. Mogą być stosowane zarówno na wypielęgnowaną skórę, jak i na już wykonany makijaż – na policzki, oczy czy usta. Dzięki lekkiej konsystencji łatwo je rozprowadzić, a warstwowa aplikacja pozwala stopniować intensywność koloru.

W kolekcji znajdują się róże w dwóch odcieniach – Honeymoon i Rendez-Vous – nadające skórze promienny wygląd, bronzery No Limit i That’s It o satynowo-matowym wykończeniu, zapewniającym trwałe podkreślenie konturów, a także rozświetlacz Moonlite, dodający cerze subtelnego blasku i sprawdzający się również jako cień do powiek.

