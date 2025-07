Summer make-up look od Armani beauty. Aleksandra Artychowska prezentuje letni makijaż do odtworzenia w 5 minut

Bronzer podstawą wakacyjnego makijażu

Mój ulubiony wakacyjny makijaż to taki, w którym podstawą jest bronzer Luminous Silk #100. Możemy zrobić nim cały makijaż twarzy, aby uzyskać skórę muśniętą słońcem. Nakładamy go na kości policzkowe, czoło oraz oczy, aby podkreślić spojrzenie, a także delikatnie wokół ust – świetnie zastępuje konturówkę. Dodatkowo można nim również lekko zagęścić linię brwi.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Armani

Róż w płynie na lato

Istnieją co najmniej 3 powody, dla których warto mieć w swojej wakacyjnej kosmetyczce róż w płynie Luminous Silk Cheek Tint Shine 62s. Ten jeden kosmetyk ma ogromny potencjał, który można wykorzystać w bardzo łatwy sposób, przypomina o tym również Ola – podkreśla naturalność policzków, ale możesz użyć go również jako cień na powiekę oraz lekki pigment na usta, który doda dziewczęcego uroku. Dzięki temu jeden kosmetyk będzie mógł być stale obecny w letnim makijażu i to w różnych odsłonach. Warto pamiętać też, że to połączenie różu i rozświetlacza w jednym, a słonecznego blasku nigdy za wiele.

i Autor: materiały prasowe Armani

Wakacje z błyszczykiem na ustach

Nieodłącznym elementem każdego letniej makijażu jest błyszczyk Prisma Glass Icy Plumper –mroźny połysk z uczuciem chłodu. To jeden z tych kosmetyków, które można przenosić na ustach przez całe lato. Powodów, dla których może stać się nieodłącznym elementem wakacyjnego makijażu, jest kilka. Błyszczące pigmenty tworzą taflę na ustach. Zawartość kwasu hialuronowego i peptydów daje super nawilżenie. Do tego każdą aplikację uprzyjemnia zapach pistacji, mentolu i osmantusa. Dzięki temu usta są pięknie podkreślone z dużą ilością pielęgnacji.

i Autor: materiały prasowe Armani

Latem korektor zamiast podkładu

Korektor Luminous Silk Concealer jest idealnym zamiennikiem podkładu na lato, który sprawdza się również podczas poprawek w ciągu dnia. Bez trudu można zabrać go ze sobą wszędzie. Dzięki delikatnej formule idealnie dopasowuje się do skóry tworząc promienny efekt. Uzyskujemy zatem “makijaż szyty na miarę”. Formuła pozwala na szybką i bezbłędną aplikację, a stopień krycia można budować wedle własnych preferencji. Kosmetyk jest też podstawą do konturowania na mokro. Oznacza to, że dobrze mieć do dyspozycji dwa odcienie – jasny i ciemny. Pozwoli to wykonać autorską technikę konturowania według Armaniego, a więc under painting.