Summertime sadness: Białe stylizacje na pożegnanie lata

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Sukienka Maxi

Nic nie mówi o lecie bardziej niż biała, długa, zwiewna sukienka maxi. Przywołuje na myśl plażę, długie spacery, weekendy za miastem. Można ją nosić zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Warto wybrać model z delikatnymi haftami np. model od VAN GRAAF/SELECTED FEMME, który jest esencją kobiecości i wdzięku. Aby uzupełnić look, dobierz lekkie, skórzane sandały VAN GRAAF/RALPH LAUREN w kolorze brązowym ze złotym logo, które doda charakteru całości. W chłodniejsze dni wystarczy założyć do niej skórzaną kurtkę i ulubione botki lub sneakersy i stylizacja jesienna z letnim twistem gotowa!

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

2. Luźne spodnie i oversize'owa koszula

Kombinacja białych spodni z wysokim stanem i oversize'owej koszuli to propozycja dla tych, którzy cenią sobie komfort i styl. To casualowy, ale jednocześnie elegancki look, który sprawdzi się w upalne dni. Warto postawić na spodnie z bawełny, które są przewiewne i wygodne. Propozycja od marki VAN GRAAF/MARIE LUND idealnie wpisuje się w ten trend – luźne, z wysokim stanem, podkreślające talię, a jednocześnie swobodne. Do tego koszula z mieszanki lnu i wiskozy marki VAN GRAAF/MBYM. Można ją zawiązać w talii lub luźno opuścić, w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

3. Romantyczne topy

Stylizacje, które pozwolą „złapać” lato na dłużej nie mogą obyć się bez białych, haftowanych topów. To co je charakteryzuje to także bufki, wiązania, troczki – wszystko to nadaje stylizacji dziewczęcej lekkości. W salonach VAN GRAAF nie brakuje propozycji także w tym stylu, zarówno w wydaniu crop top, jak i klasycznych bluzek. Marka VAN GRAAF/DIRNDL proponuje look, który jest kwintesencją letniego stylu boho. To biała bluzka, o krótszym kroju z falbankami i delikatnymi bufkami. Świetnie będzie wyglądała ze spodniami lub spódnicą maxi z wysokim stanem. Alternatywą dla krótkiej wersji jest propozycja VAN GRAAF/Y.A.S z haftami i subtelną baskinką. Bluzka posiada także najmodniejsze w tym sezonie troczki, które można związać w kokardki lub pozostawić luźno puszczone.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

4. Niezawodny kombinezon

Kombinezon to idealna opcja dla osób, które cenią sobie wygodę, a jednocześnie chcą wyglądać elegancko. Biały kombinezon może być zarówno prosty i minimalistyczny, jak i ozdobiony efektownymi detalami, takimi jak falbany czy koronkowe wstawki. VAN GRAAF/VM proponuje look z lejącego szyfonu, z subtelnymi falbankami i wiązaniem w talii, które jednocześnie dodaje charakteru całości i świetnie eksponuje talię. Rozkloszowana nogawka gwarantuje swobodę i zachowanie odpowiednich proporcji sylwetki. To ubranie, które nie wymaga wielu dodatków – wystarczy para eleganckich butów, aby stworzyć kompletną stylizację. Srebrne sandałki VAN GRAAF/STEVE MADDEN będą jej idealnym dopełnieniem, od ich połyskującego paska nie można oderwać wzroku, a zapięcie wokół kostki to maksimum kobiecości.

5. Białe akcesoria

Jeśli jednak nie lubisz rezygnować z kolorów, ale chcesz dodać swojej stylizacji letniego, świeżego akcentu, postaw na białe akcesoria. Biała torebka od VAN GRAAF/CALVIN KLEIN to absolutna klasyka, nie tylko na lato. Ponadczasowy kształt z modnym supłem na rączce – prosto z wybiegów największych projektantów. Dla fanów nakryć głowy VAN GRAAF/MARIE LUND poleca pleciony biało-granatowy kapelusz, który pasuje zarówno do sukienek, koszuli i spodni, jak i na weekendowe wycieczki. Lekkość i elegancję zapewni także mały dodatek w postaci apaszki. Bardzo klasyczna z modalu i bawełny od marki VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER ciepło otuli w chłodniejsze, sierpniowe i wrześniowe wieczory.