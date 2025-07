Suszenie włosów nigdy nie było prostsze! Teraz zajmie Ci to o wiele mniej czasu

Suszenie włosów na szczotkę to popularna technika stylizacji, która pozwala na nadanie im objętości, wygładzenia i pożądanego kształtu. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie włosów oraz skoordynowane ruchy suszarki i szczotki. Po umyciu włosów i delikatnym osuszeniu ich ręcznikiem, warto nałożyć produkt termoochronny, który zabezpieczy je przed szkodliwym działaniem wysokiej temperatury. Następnie włosy dzieli się na sekcje, co ułatwia równomierne suszenie i modelowanie. Każda sekcja jest nawijana na okrągłą szczotkę u nasady, a strumień ciepłego powietrza z suszarki kierowany jest wzdłuż pasma, od nasady aż po końce. Ważne jest, aby utrzymywać suszarkę w odpowiedniej odległości od włosów i wykonywać płynne ruchy, co zapobiega przegrzaniu i uszkodzeniu struktury włosa.

Pielęgnacja włosów suszonych na szczotkę nie kończy się wraz z zakończeniem stylizacji. Aby utrzymać efekt na dłużej i zadbać o kondycję włosów, warto stosować lekkie serum lub olejki wygładzające, które dodadzą im blasku i zapobiegną puszeniu się. Regularne stosowanie maseczek nawilżających i odżywczych pomoże zregenerować włosy narażone na działanie ciepła. Ważne jest również, aby regularnie czyścić szczotkę do modelowania, usuwając z niej resztki kosmetyków i włosów, co zapobiega przenoszeniu się zanieczyszczeń na świeżo umyte włosy.

