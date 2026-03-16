Swarovski błyszczy na 98. ceremonii wręczenia Oscarów – glamour na czerwonym dywanie

Karolina Piątkowska
2026-03-16 14:18

Swarovski wprowadził blask i artyzm na najbardziej wyjątkową noc Hollywood, zdobiąc swoimi kreacjami biżuteryjnymi dwie wyjątkowe osobowości podczas 98. ceremonii wręczenia Nagród Akademii Filmowej, uhonorowanej najlepszym światowym kinem. Prezentując wyjątkowe rzemiosło, wybrane egzemplarze zostały wykonane na zamówienie i wysadzone diamentami Swarovski Created Diamonds, a towarzyszące im projekty biżuteryjne dopełniły każdą z kreacji, odzwierciedlając wizję marki łączącą savoir-faire z nowoczesną elegancją.

Gwiazda K-popu i autorka tekstów Ejae, współtwórczyni nominowanej do Oscara piosenki „Golden" z animowanego filmu Netflix KPop Demon Hunters, zachwyciła na czerwonym dywanie wyrafinowaną elegancją. Jej stylizację wzbogacił zestaw biżuterii wykonanej na zamówienie z diamentami Swarovski Created Diamonds. Naszyjnik i kolczyki ozdobione są łańcuszkami z pavé laboratoryjnie hodowanych diamentów, delikatnie oplatającymi duże kamienie w autorskim szlifie Octagon, łagodząc ich krawędzie i potęgując ich blask.

Kolejnym wyjątkowym akcentem na czerwonym dywanie podczas Oscarów była norweska aktorka Inga Ibsdotter Lilleaas, nominowana do nagrody dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej za rolę Agnes w filmie Sentimental Value. Jej look dopełniły dopasowane kolczyki i bransoletka Swarovski Matrix oraz pierścionek Constella, nadając całości wyrafinowanego blasku i podkreślając obecność marki podczas jednej z najbardziej prestiżowych nocy Hollywood.

Dzięki charakterystycznemu rzemiosłu i innowatorskiemu designowi Swarovski nieustannie na nowo definiuje pojęcie glamouru na najważniejszych czerwonych dywanach świata.

