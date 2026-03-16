Swarovski błyszczy na 98. ceremonii wręczenia Oscarów – glamour na czerwonym dywanie

Gwiazda K-popu i autorka tekstów Ejae, współtwórczyni nominowanej do Oscara piosenki „Golden" z animowanego filmu Netflix KPop Demon Hunters, zachwyciła na czerwonym dywanie wyrafinowaną elegancją. Jej stylizację wzbogacił zestaw biżuterii wykonanej na zamówienie z diamentami Swarovski Created Diamonds. Naszyjnik i kolczyki ozdobione są łańcuszkami z pavé laboratoryjnie hodowanych diamentów, delikatnie oplatającymi duże kamienie w autorskim szlifie Octagon, łagodząc ich krawędzie i potęgując ich blask.

Kolejnym wyjątkowym akcentem na czerwonym dywanie podczas Oscarów była norweska aktorka Inga Ibsdotter Lilleaas, nominowana do nagrody dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej za rolę Agnes w filmie Sentimental Value. Jej look dopełniły dopasowane kolczyki i bransoletka Swarovski Matrix oraz pierścionek Constella, nadając całości wyrafinowanego blasku i podkreślając obecność marki podczas jednej z najbardziej prestiżowych nocy Hollywood.

Dzięki charakterystycznemu rzemiosłu i innowatorskiemu designowi Swarovski nieustannie na nowo definiuje pojęcie glamouru na najważniejszych czerwonych dywanach świata.