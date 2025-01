Swarovski odkrywa lśniącą tiarę z okazji balu w Operze Wiedeńskiej 2025

HAVE A G DAY — to obietnica lepszego dnia. Debiutująca polska marka suplementów diety zmienia sposób myślenia o self-care

Ta wspaniała tradycja zajmuje honorowe miejsce w dziedzictwie kulturowym Austrii - i w spuściźnie firmy Swarovski. Teraz, po raz pierwszy, do tiary dołącza pasująca do niej spinka do krawata, stworzona specjalnie dla osób towarzyszących debiutantkom podczas ich wspólnego wejścia do wspaniałej Wiedeńskiej Opery Narodowej. W tym roku 144 debiutantek i ich partnerów znajdzie się w centrum uwagi, a ich pasujące ozdoby Swarovski rzucą promienny blask na ceremonię otwarcia.

Zaprojektowane przez Giovannę Engelbert, globalną dyrektor kreatywną Swarovski, tiara i spinka do krawata 2025 Vienna Opera Ball stanowią nowoczesną reinterpretację kultowego kunsztu i dziedzictwa kulturowego Swarovski. Zainspirowana rodziną biżuterii Swarovski Hyperbola Infinity oraz elegancją i wdziękiem słynnego łabędzia marki, Engelbert stworzyła te elementy, aby uczcić zarówno ponadczasowe tradycje Balu w Operze Wiedeńskiej, jak i indywidualność każdej debiutantki.

Inspirowane nieskończonością pętle i przypominająca pióro forma tiary są wyrazem mistrzowskiego rzemiosła kryształów Swarovskiego, a delikatnie poruszający się centralny kryształ oddaje romantyzm i światło tego historycznego wieczoru. Po raz pierwszy tiara jest połączona z pasującą spinką do krawata, zaprojektowaną tak, aby zapewnić poczucie jedności debiutantkom i ich partnerom podczas wspólnego wejścia.

Alexis Nasard, dyrektor generalny firmy Swarovski, powiedział: „Tiara firmy Swarovski rozświetla tę najbardziej romantyczną i czarującą noc w wiedeńskim kalendarzu towarzyskim od 70 lat, przyczyniając się do spektaklu Balu w Operze, jednocześnie obdarzając odrobiną magii pokolenia debiutantek. Świętując 130 lat przynoszenia radości światu, jesteśmy dumni z trwałego partnerstwa Swarovskiego z Balem w Operze Wiedeńskiej, współpracy, która stała się ważną częścią dziedzictwa kulturowego i społecznego Austrii.”Giovanna Engelbert, Globalna Dyrektor Kreatywna Swarovski, powiedziała: „Na naszą 130. rocznicę, chciałam zaprojektować coś, co celebruje dziedzictwo Swarovskiego, jednocześnie obejmując indywidualność dzisiejszych debiutantek. Pętle inspirowane nieskończonością, krzywe przypominające pióra i delikatnie poruszający się element w centrum to symbole ponadczasowego romantyzmu i wdzięku, stanowiące odzwierciedlenie magicznego ducha tej nocy. Mam nadzieję, że tiara i spinka do krawata przyniosą radość i inspirację debiutantkom i ich partnerom, którzy wezmą udział w tej niezwykłej uroczystości.”

Bogdan Roscic, dyrektor Opery Wiedeńskiej, powiedział: „Na Balu Opery Wiedeńskiej każda osoba ma okazję pokazać, co znaczy dla niej uroczysty wygląd, a rezultaty są wysoce spersonalizowane. Nienaganne debiutantki i ich towarzysze doskonale to opanowali, nosząc zgodnie z tradycją tiary Swarovskiego. Po raz kolejny cieszymy się ze współpracy z firmą Swarovski i z niecierpliwością czekamy na ten wyjątkowy moment”.

Tiara 2025 Swarovski Vienna Opera Ball i szpilka do krawata oddają hołd kultowemu logo łabędzia. Osadzone w tiarze cyrkonie Swarovski o szlifie okrągłym i bagietkowym tworzą wdzięczne pętle przywołujące na myśl pióra lub łabędzia unoszącego się na wodzie, podczas gdy osiem kryształów w kształcie gruszki otacza zawieszony centralny kamień, który tańczy, aby uchwycić światło przy każdym ruchu. Każda lśniąca tiara jest ręcznie wysadzana 233 cyrkoniami i kryształami, a jej stworzenie zajęło wykwalifikowanym rzemieślnikom Swarovskiego jeden dzień.Centralne pióro, z zawieszonym gruszkowym kamieniem, jest odtworzone w specjalnie zaprojektowanej dla osób towarzyszących, pasującej do całości spince do krawata, która jest wykonana ze 113 przezroczystych cyrkonii i kryształów w różnych szlifach i kształtach.

Tiara Swarovski jest symbolem wyjątkowego savoir-faire, który leży u podstaw kreacji austriackiego domu i jego 130-letniej historii przynoszenia radości światu.W tym roku diadem i pasująca do niego spinka będą prezentowane podczas specjalnej uroczystej instalacji w sklepie Swarovski Kristallwelten w Wiedniu od 17 stycznia do 8 marca 2025 r., dzięki czemu klienci będą mogli osobiście doświadczyć kunsztu i radosnego ducha, jaki Swarovski wnosi do Balu w Operze.

Bal odbędzie się w Operze Wiedeńskiej 27 lutego 2025 roku.

i Autor: materiały prasowe Swarovski