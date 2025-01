Te perfumy najlepiej sprawdzą się u kobiet dojrzałych. Panie po 50-tce powinny stawiać na te zapachy. Koniec z babcinymi aromatami, które dusiły innych. Na ten składnik zwróć szczególną uwagę

Perfumy dla kobiet dojrzałych. Po jakie zapachy najlepiej sięgać?

Dla wielu osób perfumy dla kobiet dojrzałych kojarzą się z ciężkimi, nieco duszącymi, zapachami. To właśnie szyprowe aromaty często kojarzone są z dojrzałością. Szyprowe perfumy wywodzą się z grupy zapachów od kompozycji Chypre autorstwa francuskiego perfumiarza Coty. Łączą one w sobie ciepłe nuty kwiatowe z cytrusami. Głębi szyprowym perfumom dodają ciężkie aromaty piżma oraz mchu dębowego. To właśnie one odpowiadają za charakterystyczny zapach. Dla kobiet dojrzałych często polecany jest także jeden z najbardziej kultowych zapachów świata, czyli Chanel No 5. To również jest kompozycja, którą się albo kocha, albo nienawidzi. Pudrowe nuty sprawią, że jest to ciężki i specyficzny zapach.

Kobiety po 50-tce nie muszą jednak wybierać tylko i wyłącznie ciężkich, pudrowych zapachów. O wiele lepszym rozwiązaniem będą odżywcze, kwiatowe kompozycje. Nuty zapachowe bazujące na róży, bergamotce oraz fiołkach sprawią, że takie perfumy kojarzyć się będą z frywolnością oraz nowoczesnością. Są lekkie i przyjemne. Odmładzają i sprawiają, że świat wokół nabiera kolorowych barw. Kwiaty w perfumach są również bardzo kobiece i zmysłowe. Z kolei nuty owocowe dodają pazura i sprawią, że perfumy świetnie sprawdzą się latem. Kobiety dojrzałe mogą wybierać w aromatach brzoskwini, pomarańczy oraz słodkiej cytryny. Polki w ostatnim czasie pokochały również arabskie perfumy. To bogate kompozycje, w których dużo się dzieje. Tutaj nie ma miejsca na minimalizm i skromność. Kobiety, które lubią wyróżniać sie z tłumu powinny sięgać po perfumy takich marek jak Lataffa oraz Swiss Arabian.

Przez wiele lat jednym z najbardziej rozpoznawalnych jesiennych aromatów była wanilia. Jej popularność sprawiła, że praktycznie wszystkie słodkie perfumy miały jej akordy. Potem przez długi czas się znudziła, a producenci perfum stawiali na bardziej zróżnicowane kompozycje. W ostatnim czasie wanilia wraca z przytupem i ponownie jest wykorzystywana w produkcji perfum.

