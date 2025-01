Te perfumy przywołają najpiekniejsze wspomnienia

HAVE A G DAY — to obietnica lepszego dnia. Debiutująca polska marka suplementów diety zmienia sposób myślenia o self-care

W Yves Rocher każdy zapach powstaje z miłości do natury oraz wielkiej pasji tworzenia. Wszystkie kompozycje z kultowej linii Evidence łączą w sobie wyjątkową trwałość z bogactwem wyrafinowanych składników, a do ich produkcji wykorzystuje się alkohol pochodzenia roślinnego.

L'Evidence – harmonia natury i elegancji

Woda perfumowana L'Evidence (229 zł/50 ml) to kompozycja stworzona przez Marion Costero i Sonię Constant, autorkę m.in. Luminous Orchid Alexandra McQueena oraz Eternity Eau Fresh Calvina Kleina. Ten zapach jest doskonałym wyborem dla osób tęskniących za wiosną, które chcą przywrócić uśpioną energię. Na początku wyraźnie wyczuwalne są w nim nuty soczystej brzoskwini i świeżej bergamotki. Po chwili pojawia się woń kwitnącej magnolii i szlachetnej róży damasceńskiej, by na koniec uwolnić akord drzewnej paczuli, która w aromaterapii jest stosowana do poprawy nastroju. Dzięki temu woda perfumowana L’Évidence to prawdziwa esencja pozytywnych wibracji, a jednocześnie niezwykle kobieca i elegancka kompozycja.

Comme une Evidence – klasyka w nowoczesnych wydaniu

Kultowa woda perfumowana Comme une Evidence (239 zł/50 ml) to dzieło Annick Menardo, twórczyni zapachowych ikon, takich jak Hypnotic Poison Dior czy Hypnôse Lancôme. Zapach łączy w sobie aromatyczny, lekko cytrusowy olejek eteryczny z bergamotki z nutą delikatnej róży damasceńskiej. Głębi dodaje drzewny akord paczuli. Całość tworzy niezwykle elegancką i harmonijną kompozycję, która otula i pozwala poczuć się wyjątkowo.

Dla miłośników bardziej intensywnych doznań Annick Menardo przygotowała wersję Intense (249 zł/50 ml). Tu róża damasceńska występuje w towarzystwie nut jaśminu i białego drewna, tworząc zmysłowy i wyrazisty zapach, który przyciąga uwagę i dodaje pewności siebie.

Mon Evidence – chwila tylko dla siebie

Mon Evidence (239 zł/50 ml) to hołd dla współczesnych kobiet, poszukujących równowagi w codziennym pędzie. Annick Menardo wraz z Olivierem Crespem (twórcą Light Blue Dolce&Gabbana) stworzyli zapach pełen życia, gdzie róża damasceńska współgra z ekstraktem ze skórki mandarynki, wanilią i paczulą. To kompozycja, która relaksuje, dodaje energii i przypomina o radości z małych chwil.

Dlaczego Yves Rocher?

Marka Yves Rocher łączy pasję do zapachów z troską o planetę. Nowe opakowania perfum zostały zaprojektowane z myślą o redukcji szkła, kartonu i plastiku. Produkcja opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, a składniki w większości są pochodzenia roślinnego.

Oprócz wód perfumowanych, marka oferuje również wody toaletowe – lekkie, świeże i idealne na co dzień, a także innowacyjne perfumy w kremie. Ich nietłusta formuła na bazie olejków i wosku roślinnego szybko się wchłania, otulając skórę aromatyczną wonią.