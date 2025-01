Urodziny kochanej przez Polki marki pielęgnacyjnej. To już siedem lat

Ulubiony krem wielu osób w nowej odsłonie. Teraz dostępny w wersji do ciała

Marka BasicLab powstała w 2018 roku. Założona została przez dwie przyjaciółki Joannę Zgajewską oraz Anitę Zacharską. Kobiety pragnęły kosmetyków dla skór problematycznych, których w tamtym czasie brakowało na rynku. BasicLab szybko zyskał pozycję i stał się kochany przez konsumentów. Marka jako jedna z pierwszych rozpoczęła szeroką edukację klientów. Eksperci BasicLab regularnie edukowali, jak stosować dane kosmetyki i czego ze sobą nie łączyć. To właśnie za sprawą BasicLab zaczęto głośno mówić o kremach SPF i ich wpływie na procesy starzenia się skóry. To ich kremy i emulsje SPF sprawiły, że wiele osób zaczęło sięgać po tego rodzaju kosmetyki również zimą. BasicLab to także wysokiej jakości produkty zawierające retinole, ceramidy oraz peptydy. Marka obchodzi właśnie swoje siódme urodziny. W tej okazji przygotowano wyjątkową nowość – kolekcję kosmetyków z peptydami miedziowymi.

Zobacz, jakie nowości i okazje znajdziesz w BasicLab na ich siódme urodziny

Aktywnie wygładzający krem na dzień do twarzy, szyi i dekoltu 0,3% czystego peptydu miedziowego, Ujędrnienie i Elastyczność

Krem aktywnie wygładzający z czystymi peptydami miedziowymi to kompleksowe rozwiązanie dla skóry z widocznymi oznakami starzenia chronologicznego. Jego zaawansowana formuła nie tylko skutecznie redukuje zmarszczki, ale także zapobiega powstawaniu nowych. Wzmacnia strukturę skóry i poprawia jej naturalną zdolność do obrony przed czynnikami zewnętrznymi, które przyspieszają starzenie. Specjalnie dobrane składniki aktywne wpływają na wzrost napięcia skóry i poprawę elastyczności poprzez wzmocnienie jej struktur oraz ochronę włókien kolagenowych. Dzięki regularnemu stosowaniu cera staje się wygładzona i jest lepiej chroniona, co pozwala zachować młodszy wygląd na dłużej.

i Autor: materiały prasowe BasicLab

Aktywnie liftingujący krem na noc do twarzy, szyi i dekoltu 0,3% czystego peptydu miedziowego, Stymulacja i Regeneracja

Aktywnie liftingujący krem na noc został opracowany z myślą o skórze potrzebującej zaawansowanej pielęgnacji. Widocznie napina opadający kontur twarzy i poprawia parametry lipostrukturalne naskórka, co zmniejsza widoczność zmarszczek i bruzd nosowo-wargowych. Staranne połączenie składników aktywnych zagęszcza skórę, zapewniając efekt liftingu. Kompleksowo spełnia potrzeby cery dojrzałej.

i Autor: materiały prasowe BasicLab

Aktywnie liftingujący krem na noc pod oczy 0,3% czystego peptydu miedziowego, Stymulacja i Regeneracja

Aktywnie liftingujący krem pod oczy na noc został opracowany z myślą o zaawansowanej pielęgnacji okolicy oka. Zauważalnie poprawia kondycję cienkiej i wiotkiej skóry, zapewniając efekt napięcia, liftingu opadających powiek oraz wygładzenia drobnych zmarszczek. Starannie wyselekcjonowane składniki aktywne wspierają naturalne procesy regeneracyjne, co pomaga uzyskać efekt lepszego wyglądu.

i Autor: materiały prasowe BasicLab

Aktywnie wygładzający krem pod oczy na dzień 0,3% czystego peptydu miedziowego, Ujędrnienie i Elastyczność

Aktywnie wygładzający krem pod oczy na dzień zapewnia zaawansowane i specjalistyczne wsparcie w pielęgnacji delikatnej i wymagającej skóry wokół oczu. Skutecznie chroni i proaktywnie neutralizuje szkodliwe skutki działania czynników zewnętrznych, co przeciwdziała przyspieszonym procesom starzenia. Dzięki składnikom aktywnym krem spłyca i skraca zmarszczki mimiczne wokół oczu.