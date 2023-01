Sweter z Lidla to kwintesencja dobrego wyboru o tej porze roku. Mięciutki materiał, który otuli Twą skórę. Tylko 55 zł

Promocje w Lidlu. Modny sweter damski za mniej niż 55 zł

Ubrania z Lidla. Oferta odzieżowa Lidla z każdym kolejnym miesiącem staje się coraz bogatsza, a ubrania, które tam znajdziesz nie różnią się niczym on modeli dostępnych w sieciówkach. Hitem promocji Lidla w tym tygodniu może okazać się przepiękny sweter damski w okazyjnej cenie 54,90 zł. To klasyczny fason, który nigdy nie wyjdzie z mody i co roku będzie w trendach. Dostępny jest od w dwóch wariantach kolorystyczny - czarnym z białymi pasami oraz biały z czarnymi pasami. Sweter damski z promocji Lidla posiada wysoki kołnierz z zamkiem błyskawicznym, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w chłodne i wietrzne dni. Posiada on delikatnie obniżoną linię ramion co sprawia, że doskonale wyszczupla górną część sylwetki. Tego rodzaju sweter to must have w każdej szafie. Jego ponadczasowy krój sprawia, że nigdy nie wyjdzie on z mody i posłuży nam przez wiele sezonów. Możesz go nosić w casualowych zestawieniach, ale sprawdzi się także do ołówkowej spódnicy oraz na ulubioną sukienkę.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Lidlu

