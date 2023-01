Podkład z Rossmanna świetnie sprawdzi się u kobiet 40+. Upiększa skórę jak wysokopółkowe kosmetyki, a kosztuje tylko 19 zł. Na zmarszczki lepszy niż botoks

Promocje w Rossmannie. Bestsellerowy podkład, w którym zakochały się kobiety

Promocje z nowej gazetki promocyjnej Rossmanna. Podkład to dla wielu osób jedyny kosmetyk do makijażu, po który sięgają na co dzień. Dobrze dobrany podkład maskuje wszelkiego niedoskonałość, a przy tym nie podkreśla zmarszczek i nie uwidacznia faktury skóry. Jednym z najpopularniejszych, drogeryjnych podkładów jest MAYBELLINE Fit Me! - Matte+Poreless. To jedna z perełek, którą upolujesz w najnowszej promocji Rossmanna. Podkład MAYBELLINE Fit Me! - Matte+Poreless kupisz teraz w Rossmannie za jedyne 18,99 zł. Jest to kosmetyk, który idealnie sprawdzi się u kobiet po 40-tce. Maskuje wszelkie niedoskonałości, ma przełużoną trwałośći i redukuje poziom produkcji sebum. W dodatki nie podreśla zamrszczek, ani suchych skórek, a cera wygląda nieskazitelnie pięknie. - FITme Matte+Poreless to podkład dający matowy efekt i idealne dopasowanie do każdego typu cery. Formuła absorbująca sebum zapewnia świeży i naturalny wygląd przez cały dzień. FITme Matte+Poreless sprawia, że niedoskonała faktura skóry staje się niewidoczna, koloryt i powierzchnia cery stają się wyrównane - czytamy na stronie Rossmanna. Skusicie się?

Zobacz także: Buty damskie z CCC to spełnienie modowych marzeń! Ten model zaleje ulice! Modne i klasyczne buty z CCC za 50 zł. Ciężko przebić taką ofertę

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie

Sonda Kupujesz kosmetyki do makijażu w Rossmannie? Tak, tylko tam Czasami kupuję Nie kupuję w Rossmannie