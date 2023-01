Buty damskie z CCC to spełnienie modowych marzeń! Ten model zaleje ulice! Modne i klasyczne buty z CCC za 50 zł. Ciężko przebić taką ofertę

Przez to robią Ci się zmarszczki! Robisz to? Będziesz wyglądać starzej, nawet o 10 lat

Promocje w CCC. Modne buty damskie za 50 zł

Sezon wyprzedażowy powoli dobiega końca. To już praktycznie ostatnie dni z wielkimi promocjami. Zgodnie z nowym prawem konsumenci nie muszą się już obawiać fałszywych promocji i sztucznego pompowania cen przed wyprzedażami. Sklepy muszą obok promocyjnej i regularnej ceny umieść także najniższą cenę danego produkty w ciągu ostatnich 30 dni. Podczas wyprzedaży CCC upolujesz modele modnych butów, które teraz kosztują najmniej. Hitem promocji CCC mogą okazać się przepiękne botki damskie Jenny Fairy, które teraz kosztują 50,98 zł. To klasyczny model na niewielkim słupku, który idealnie sprawdzi się paniom nieprzedającym za wysokimi obcasami. Botki Jenny Fairy z promocji CCC dostępne w brązowym kolorze i lakierowanym wykończeniu. To połączenie uniwersalnej tradycji z nutą szaleństwa. Delikatny, złoty łańcuszek na cholewce buta dodaje im elegancji. Botki z CCC sprawdzą się idealnie do wielu stylizacji. Będą strzałem w dziesiątkę do casualowych zestawień z puchatym płaszczem oraz ulubionymi spodniami. Z powodzeniem możesz je również nosić do eleganckich sukienek i spódnic.

Zobacz także: Te szlachetne perfumy są tanim zamiennikiem legendarnego zapachu, którego używa Julia Wieniawa. Kosztują kilka razu mniej. Idealne dla dojrzałej kobiety o duszy romantyczki

i Autor: Materiały prasowe Promocje w CCC

Sonda Polujesz na wyprzedaże w CCC? Tak Nie Czasami